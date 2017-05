Das Böse steht am Parkplatz der ATU-Geschäftsführung. Sein Motto: "Bestrafen und versklaven." Nein, es droht keine feindliche Übernahme der Werkstattkette. Barricade parkt da, ein Ford Mustang. Der ist ein echter Hollywood-Star, er ist einer der Bösewichte aus den "Transformers"-Filmen.

Am Dienstag war der Auftakt der "Transformers"-Tour, die ATU zusammen mit dem Filmstudio Paramount deutschlandweit in seinen Filialen organisiert. Dazu rollten neben Barricade auch Optimus Prime und Bumblebee an, ein großer Show-Truck und ein gelb-schwarzer Chevrolet Camaro. Die Fahrzeuge waren ein beliebtes Fotomotiv bei den erwachsenen Fans. Bei den Kleinen stand Sqweeks, ein Ein-Meter-Vespa-Roboter, im Mittelpunkt. Auch der Schminktisch war ein Renner: Die Kinder standen Schlange, um sich in eine der Metall-Maschinen transformieren zu lassen. Der sechsjährige Niklas war ganz fasziniert: "Das ist cool, die in echt zu sehen."