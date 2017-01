(dob) BRK-Bereitschaftsleiter Gerd Kincl ist stolz auf seine leistungsstarke Gemeinschaft, auf die hundertprozentig Verlass ist. "Bei uns sind Drillinge und Zwillingspärchen, Türken, Griechen und Russen aktiv", beschrieb er die Multi-Kulti-Gemeinschaft, die bestens zusammenhält.

Zu den schönsten Aufgaben gehört es für die Führungspersönlichkeit, langjährigen Mitgliedern mit einer außergewöhnlichen Ehrung Dank sagen zu können. Mit der Auszeichnungsspange für 35 Dienstjahre würdigte Gerd Kincl die beiden Ärzte Dr. Peter Maciejewski und Dr. Gerhard Wührl. Für 25 Dienstjahre überreichte Kincl seiner Stellvertreterin Betty Birner die Auszeichnungsspange der Bereitschaft.Zugleich wurde die Weidenerin mit der silbernen Ehrennadel in dankbarer Anerkennung für ihre 25-jährige treue und selbstlose Mitarbeit im Dienste des Bayerischen Roten Kreuzes mit einer Urkunde gewürdigt. Dr. Erich Vettori bekam das Ehrenzeichen in Bronze von der BRK-Bereitschaft für seine Verdienste um die Rotkreuzarbeit. Für fünf Jahre nahmen Sebastian Seibert und Benjamin Uschold Urkunden in Empfang.