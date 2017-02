Auf dem Spendenkonto des Rotary-Clubs sind 5000 Euro zusammengekommen. Den Betrag übergaben Präsident Wolfgang Baumann, Sekretär Horst Melzer und Bürgermeister Lothar Höher jetzt an den Geschäftsführer der Caritas Weiden-Neustadt, Bernhard Uhl. "Das Geld geht zu gleichen Teilen an Projekte der Caritas", erläuterte Höher: zum einem an die sozialpädagogische Familienhilfe, zum anderen an den Sonnenzug."

Beide können die Spenden gut gebrauchen. So können zum Beispiel die Sonnenzug-Organisatoren, die für Senioren und Behinderte Tagesfahrten anbieten, jetzt eine Reise nach Plauen finanzieren.