Viel Geld haben das Herbstfest 2016 mit Einnahmen aus Startgeld, Sponsoren und soziale Projekte eingebracht. Der Round-Table-Weiden übergab nun 12 000 Euro an das "Magische Projekt".

(rdo) Den Scheck überreichten Past-Präsident Johannes Burger und Kassier Robert Wiedemann zur Freude der Projektverantwortlichen. Das Geld dient dazu, die monatlichen Fixkosten der sozialen Einrichtung wie Miete, Heizkosten, Strom, Versicherungen und allgemeine Ausgaben in den Räumen der Sedanstraße 23, wo das "Magische Projekt" beheimatet ist, zu decken.Das "Magische Projekt" unterstützt derzeit etwa 110 Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen oder vom rechten Weg abgekommene Teenager, hilft in der Schule, bei der Ausbildungsplatzsuche oder bei Drogen-, Alltags- und Gewaltproblemen, wie Leiterin Julia Zimmermann erläuterte. Sie dankte Round-Table für die bereits fünf Jahre dauernde Unterstützung des sozialen Projekts.Wie Past-Präsident Burger bei der Spendenübergabe verriet, wird Round-Table-Weiden das Entenrennen 2017 bereits zum Kinderbürgerfest am 16. Juli am Flutkanal starten. Der Losverkauf zum Entenrennen beginnt zum Weidener Bürgerfest und läuft noch in der Zeit danach.