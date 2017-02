Konflikte zwischen Vermietern und Mietern gibt es immer wieder, auch in der Region. In Tirschenreuth wird die Wohnung einer Frau zwangsgeräumt. Um den Dreck, Gestank und die Reparaturkosten kümmert sich nun der Hausbesitzer.

Etwa 200 Prozesse jährlich

"Ein bis zwei faule Eier"

Allein für den Rechtsanwalt musste ich 3000 Euro bezahlen. Selbst kann man als Hausbesitzer gar nichts machen, um solche Leute rauszukriegen. Franz Reiter, Hausbesitzer in Tirschenreuth

Bei Mietstreit helfen der HGW oder der Mietverein Für Vermieter bietet der Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung (HGW) kostenfreie Rechtsberatung und hilft beim Ausfüllen der Mietverträge oder beim Erstellen von Nebenkostenabrechnungen.



Der Vorsitzende Willibald Härning kennt die Probleme und weiß einige Ratschläge: Schon die Bestimmung des Mietpreises bietet Streitpotenzial. Es sei wichtig, mindestens drei Vergleichsmieten zu einem Objekt zu kennen. "Das ist notwendig, damit vor Gericht der Mietpreis nicht vom Mieter anfechtbar ist", erklärt Härning. Er empfiehlt auch jedem Vermieter und Mieter Fotos von einer Wohnung oder einem Haus vor dem Einzug zu machen. "Wird gestritten, lässt sich so beweisen, wer was kaputt gemacht hat oder in welchem Zustand das Objekt ursprünglich gewesen ist." Was die Nebenkostenabrechnung angehe, wüssten Vermieter oft nicht, welche Posten sie auf die Mieter umlegen dürfen. "Meistens verlangen sie zu wenig." Unter anderem werden Punkte wie Breitbandanbindung, Müllabfuhr oder Kabel- sowie Satellitenfernsehen in der Abrechnung vergessen.



Hans Niebler, Vorsitzender des Mietervereins Amberg-Sulzbach und Umgebung, kümmert sich um die Belange der Mieter: "Die Nebenkostenabrechnung sollte vollständig und richtig an den Mieter ausgehändigt werden." Häufig herrsche Unklarheit über die Menge des verbrauchten Wassers oder der Heizmittel. Niebler: "Zahlen Mieter zu hohe Nebenkosten, ist der Vermieter verpflichtet, den Überschuss auszubezahlen."



Zusätzlich geraten Mieter und Vermieter häufig wegen Schimmel in der Wohnung aneinander, so Niebler "Man schiebt sich die Schuld gegenseitig zu. Der Vermieter will, dass der Mieter ordentlich lüftet und heizt. Der Mieter gibt der Bausubstanz die Schuld. In solchen Fällen muss ein Gutachten erstellt werden, um die Ursache zu ermitteln." (plue)

Weiden/Tirschenreuth/Amberg. Gemeinsam mit dem Gerichtsvollzieher steht Hausbesitzer Franz Reiter am Montag vor seiner Wohnung in Tirschenreuth und schüttelt ungläubig den Kopf. Nach 14 Monaten ist es so weit, die Wohnung seiner 27-jährigen Mieterin wird zwangsgeräumt. "Sie hat in dem Abfall, den sie produzierte, auch gelebt. Alles stinkt, einen Kammerjäger muss ich auch rufen", erklärt er. "Ich ließ sie nur rein, weil ihre Mutter versprach, die Miete zu bezahlen, was aber nicht geschah."Um die Mietnomadin aus seiner Wohnung zu bekommen, ging Reiter vor Gericht. "Allein für den Rechtsanwalt zahlte ich 3000 Euro. Selbst kann man als Hausbesitzer gar nichts machen, um solche Leute rauszukriegen. Damit das Gericht handelt, muss mindestens ein Vierteljahr Miete ausstehen." Erst mit einem Gerichtsbeschluss gehe die Angelegenheit weiter an den Gerichtsvollzieher. "Dann dauerte es weitere acht Wochen, bis die Frau tatsächlich draußen war."Fälle wie der von Franz Reiter aus Tirschenreuth kommen immer wieder mal vor. Deutschlandweit gab es 2015 rund 1,5 Millionen zivilrechtliche Verfahren wegen Mietstreitigkeiten. Markus Fillinger, Pressesprecher des Landgerichts Weiden, weiß, dass es im vergangenen Jahr 146 Prozesse zwischen Vermietern und Mietern gab. "Das ist aber der Stand vom 31. Oktober, da kommt noch was dazu", sagt Fillinger. Im Vergleich dazu waren es 233 Prozesse im Jahr 2015. Am Amtsgericht Amberg verhält es sich ähnlich. Laut Richter Ludwig Stich waren es vergangenes Jahr 170 und 2015 200 Streitigkeiten gewesen. Stich schätzt grob, dass es sich bei rund 50 Prozent um Räumungen von Wohnungen oder Häusern handle. Weitere 25 Prozent streiten wegen Schäden am Mietobjekt. Rund 10 Prozent der Prozesse würden wegen Mietminderung aufgrund von Schimmel verhandelt. Lediglich zwei bis drei Prozent drehten sich um Zahlungsverzug, Mieterhöhungen oder Nebenkostenabrechnungen.Ähnlich wie Franz Reiter in Tirschenreuth ging es auch einem Vermieter in Weiden, der anonym bleiben möchte. "Es dauert ewig, bis man eine Zwangsräumung veranlassen kann. Eine Frau hat mich ein Jahr lang vertröstet mit der Miete. Von zwölf Monaten hat sie gerade mal drei bezahlt. Ihr wurde schon der Strom abgestellt, und sie ging nicht raus", erzählt der Weidener. Etwa 30 Wohnungen vermiete er. "Mit 90 Prozent habe ich keine Probleme, doch ein bis zwei faule Eier sind schon mal dabei", betont er."Die Frau hatte nichts zu tun. Sie hat getrunken und gelogen. Es war katastrophal", schildert der Weidener, der seit 40 Jahren Wohnungen vermietet. "Als sie dann endlich raus war, trugen wir 50 Müllsäcke nach draußen. Das Essen im Kühlschrank war vergammelt. Die Möbel ließ sie da, überall war Dreck und Abfall. Es hat gestunken, und wir mussten den Kammerjäger rufen wegen Ungeziefer. Der Prozess läuft jetzt schon seit zwei Jahren."