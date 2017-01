Sachbeschädigung, Körpervereletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz: Ein 27-Jähriger Weidener war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek in Weiden, trank laut Polizei zu viel und randalierte als er das Tanzlokal verlassen sollte.

Der Mann zerriss einem Kontrahenten das T-Shirt. Einer 33-jährige Frau verpasste der laut Polizeibericht "Volltrunkene" einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei brachte den Mann in die "Ausnüchterungszelle", da er sich selbst vor der Diskothek nicht beruhigen lies und damit gerechnet werden musste, dass es zu weiteren Straftaten kommen kann.Aufgrund seines Verhaltens muss er sich nunmehr wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten. Da der mann auch ein Einhandmesser dabei hatte, muss er sich auch wegen eines Verstosses gegen das Waffengesetz verantworten.