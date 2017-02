Der internationale "Safer Internet Day" soll zu mehr Sicherheit im Netz beitragen. Ein Schwerpunkt ist (Cyber)Mobbing. Bei Jugendlichen kennt jeder Dritte jemanden, der schon einmal mit Hilfe von Medien fertiggemacht wurde. Die Prävention ist eine der Aufgaben, denen sich das Jugendmedienzentrum T1 in Tannenlohe verpflichtet fühlt.

Mit der Integrationsklasse der Berufschule Wiesau führte das T1 zum "Safer Internet Day" einen Smartphone-Workshop "Immer On" durch. Diese Veranstaltungen sind seit vielen Jahren Bestandteil des Angebots. Ein Workshop dauert vier Schulstunden und ist für eine Klasse konzipiert. Das T1 bietet jedes Schuljahr für jede Schule im Landkreis so einen Workshop kostenlos an. Aufgrund der Beliebtheit, der aktuellen Thematik und der positiven Rückmeldungen werden dieses Jahr zehn weitere Veranstaltungen dieser Art vom Rotary-Club Stiftland finanziert.