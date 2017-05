Über 40 Wanderer, Nordic-Walker und Radfahrer des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) trafen sich am Wendeparkplatz Weiden-West. Die Freiluftsaison wurde vom Vorstand mit einem Frühjahrsmarsch zum Vereinsheim am Schießlweiher eröffnet. Herrlicher Sonnenschein begleitete die Sportler, als die zweite Vorsitzende Martina Weiß den Start frei gab. Nach der sportlichen Betätigung hatten die fleißigen Helfer ein deftiges Weißwurstessen mit frischen Brezen vorbereitet. Dazu gesellten sich weitere 30 Mitglieder, unter ihnen einige Rollstuhlfahrer. Am Nachmittag servierte Vorsitzende Sabine Birner mit ihren Helfern Kaffee und Kuchen. Bild: R. Kreuzer