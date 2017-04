(fz) "Damit Sie sich auch in Zukunft bei uns in einem modernen Ambiente wohlfühlen, sind wir in unseren neuen Salon umgezogen", sagte Stylistin Carolin Memmel. "Friseur, Make-up, Wohlfühlen" lautet ihr Motto im neuen Salon in der Leimbergerstraße.

Gekommen zur offiziellen Neueröffnung waren neben ihrer Familie und Freunden auch Pfarrvikar Andreas Reber von der Pfarreiengemeinschaft Herz Jesu/St. Johannes und Stadtrat Norbert Freundorfer als Vertreter der Stadt. Der Geistliche hob bei der Segnung der Räumlichkeiten anerkennend heraus, dass es nicht immer üblich sei, dass ein Geschäft "mit Gott" begonnen werde. "Möge das Haus auf starken Fels gebaut sein", sagte er.Stadtrat Freundorfer wünschte Carolin Memmel und ihrem Team ein erfolgreiches Arbeiten, aber auch den Kunden viel Freude und Entspannung in den neuen Räumlichkeiten. Freundorfer ging auf das von der Stadt erstellte seniorenpolitische Konzept ein, in dem "körperliches Wohlbefinden und angenehmes Äußeres" ganz oben stehe, weil dies das Wohlbefinden fördere. Das treffe nicht nur auf Senioren, sondern auf alle Altersschichten zu. Es sei ein Faktor, der das Leben angenehmer mache.Die junge Stylistin Memmel bedankte sich bei allen, die sie bei der Verwirklichung ihres "La Biostétique-Salons" unterstützt hatten. Sie habe alleine ganz klein begonnen und habe mittlerweile vier Mitarbeiterinnen und eine tolle Kundschaft. Ihr Traum sei in Erfüllung gegangen.