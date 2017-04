Wer das Alte Rathaus noch einmal ohne Gerüst bewundern will, hat nicht mehr lange Zeit: Kommende Woche beginnt die Sanierung.

Voraussichtlich in der Karwoche starten die umfassenden Arbeiten am Alten Rathaus. Los geht's mit der Gerüststellung und den Zimmererarbeiten, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Die Bauzeit insgesamt soll rund zwei Jahre betragen. Für mögliche Beeinträchtigungen rund um das historische Wahrzeichen Weidens bittet die Stadt um Verständnis.Wobei die Arbeiten wenigstens einen Anlieger zunächst nicht allzu sehr berühren werden. Auf die Außenbestuhlung der Eisdiele im Alten Rathaus wird das Gerüst zunächst nur geringe Auswirkungen haben, erklärt Stadtsprecher Norbert Schmieglitz auf Nachfrage. Die Sitze müssten allenfalls um ein kleines Stück verrückt werden. Die Vorarbeiten für die Sanierung laufen schon länger. Der Storchenhorst kam aufs Dach des Alten Schulhauses, zudem fällte der Bauhof Bäume um das Rathaus, für die es später Ersatz geben soll.Die eigentliche Sanierung - geplant und abgewickelt vom Amberger Ingenieurbüro ALS - betrifft vor allem den 500 Jahre alten Dachstuhl, der im Bereich der Dachkonstruktion und -eindeckung Schäden aufweist. Daneben soll auch die Fassade samt der Fensterbilder komplett überarbeitet werden. Die Sanierung kostet 1,544 Millionen Euro. Rund 60 Prozent davon werden gefördert.