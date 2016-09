Erst stand der Wagen neben dem Hinweisschild. Einige Stunden später stand plötzlich das Schild auf dem Auto. Deshalb ermittelt nun die Polizei - nicht wegen Zauberei, sondern wegen Sachbeschädigung. Am Dienstag gegen 10 Uhr hatte ein 52-jähriger Weidener seinen Fiat im Innenhof eines Anwesens in der Leimberger Straße abgestellt. Als er gegen 22.15 Uhr zum Auto zurückkehrte, zierte die Motorhaube das Schild samt Betonsockel. Schaden: 2000 Euro. Hinweise an die Polizei, 0961/401-321.