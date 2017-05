Schlägerei vor Lokal in Fußgängerzone

Kurz nach Mitternacht belästigte ein 43-jähriger am Dienstag mehrere Frauen in einer Gaststätte in der Fußgängerzone. Ein 20-jähriger mischte sich ein und ging mit dem Mann vor das Lokal. Nach einem Wortgefecht kamen die Fäuste ins Spiel. Der Ältere ging zu Boden und bekam auch Faustschläge von einem weiteren 33-Jährigen. Mit einer stark blutenden Platzwunde im Gesicht brachte ihn der Rettungswagen ins Klinikum. Eine Polizeistreife begleitete den Transport.

In der Notaufnahme wurde der 43-Jährige immer aggressiver, wollte sich nicht behandeln lassen und griff einen Polizeibeamten an. Die Ordnungshüter verhinderten dies und fesselten den Randalierer.Nun ermittelt die Polizei gegen den 20- und gegen den 33-jährigen unter anderem wegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung. Gegen den 43-Jährigen lautet der Vorwurf auf Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung.