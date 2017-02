Das Landgericht Weiden hat am Dienstag das höchste Urteil gegen einen Schleuser in den letzten Jahren verhängt. Acht Jahre muss ein 52-jähriger Ungar in Haft, 3 und 3,5 Jahre seine beiden Mittäter (40 und 50 Jahre). Die Schlepper hatten im Juli 2015 mindestens 278 Syrer, Iraker, Afghanen und Pakistani von Budapest nach Deutschland gebracht.

Dazu nutzten sie bei einer Tour einen Fiat Ducato, der zur Tarnung auf einen Abschleppwagen gezogen wurde. 23 Afghanen standen während der achtstündigen Fahrt "huckepack" im geschlossenen Kastenwagen. Für die weiteren vier Fahrten schaffte die Bande einen Kleinlaster an, auf dessen Ladefläche 60 bis 76 Geschleuste passten, "gepfercht wie die Tiere", so Landgerichtspräsident Walter Leupold bei der Urteilsverkündung.Er sprach von einem "äußerst üblen Umgang" mit Menschen, deren Notlage man ausgenutzt habe, um das große Geld zu machen. Die Fahrgäste hatte man in ungarischen Flüchtlingslagern angesprochen. Trotz erdrückender Beweislage schwieg der Haupttäter, ein Spediteur, hartnäckig. Den Mittätern kam ihre Aufklärungshilfe zu Gute. Auf ihr Strafmaß wirkte sich zudem aus, dass die beiden vom Bezirksgericht Pilsen 2016 bereits zu je drei Jahren verurteilt wurden. Der Prozess bildet den vorläufigen Abschluss einer Reihe von Schleuserverfahren seit 2015.