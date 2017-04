Die "Girls" und "Boys" durften sich am Donnerstag mal wieder in vielen Berufen ausprobieren. Auch bei Oberpfalz-Medien waren einige Jugendliche am Start: Sieben Mädchen aus den Weidener Bildungsstätten Elly-Heuss-Gymnasium und Sophie-Scholl-Realschule informierten sich im Druckzentrum von Oberpfalz-Medien, unter anderem über die Zeitungsproduktion sowie weitere Ausbildungsrichtungen. Das Beste daran für die 14- und 15-Jährigen: Sie durften teilweise selbst Hand anlegen - löten, Draht biegen, Karten gestalten und einiges mehr.

"Girl's Day"

"Boy's Day"

Genauso wie den "Girls" bei Oberpfalz-Medien ging es etlichen weiteren Heranwachsenden aus der Region. Um später einmal den passenden Job zu finden, immerhin eine der wichtigsten Aufgaben im Leben, schnupperten sie beim "Girl's Day" und "Boy's Day" am 27. April in verschiedene Berufssparten hinein. Ein vierköpfiges Team hatte im Vorfeld beide Aktionstage organisiert und möglich gemacht: Die Gleichstellungsbeauftragten Monika Langner (Stadt Weiden), Johanna Hauer (Landratsamt Neustadt) und Gerlinde Englmann (Landratsamt Tirschenreuth) sowie die Beauftragte für Chancengleichheit, Stephanie Wirth (Agentur für Arbeit Weiden).Im Bezirk der Agentur für Arbeit Weiden standen in diesem Jahr 375 Plätze für Mädchen am "Girl's Day" zur Verfügung. 46 Firmen und Institutionen beteiligen sich daran. In der Stadt Weiden waren 21 Unternehmen mit rund 230 Plätzen, im Landkreis Neustadt/WN 13 Betriebe mit circa 80 Plätzen und im Landkreis Tirschenreuth 18 Unternehmen mit etwa 120 Plätzen involviert. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, kommt für viele junge Frauen nach wie vor kein technischer oder handwerklicher Beruf in Frage - obwohl sie genauso neugierig und interessiert wie Jungen sind sowie im Schnitt sogar bessere Schulabschlüsse machen. Generell aber nehme der Anteil weiblicher Auszubildender in technischen Berufen in Industrie und Handwerk nimmt ständig zu.Dennoch ist eines der obersten Ziele beim "Girl's Day", Mädchen auch für "typische Männerberufe" zu begeistern. Daraus ergeben sich für sie mehr berufliche Perspektive. Hemmschwellen abbauen und die Breite der Ausbildungsmöglichkeiten zeigen, stand somit bei dem Zukunftstag im Mittelpunkt. Natürlich konnten die Schülerinnen zudem wertvolle Kontakte zu Unternehmen herstellen, die ihnen bei ihrer beruflichen Zukunft helfen können.Alle Beteiligten können nach dieser Aktion stets ein positives Fazit ziehen. Mehr als ein Drittel aller beteiligten Unternehmen berichteten, dass sich Mädchen, die beim "Girl's Day" in die Berufswelt schnupperten, später um ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz beworben haben - und schließlich auch eingestellt wurden.Bei den Jungs ist es genau andersrum: Mehr als die Hälfte der männlichen Auszubildenden entscheidet sich für einen von 20 für Jungen typischen Ausbildungsberufen. In sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Berufen sind Männer dagegen deutlich unterrepräsentiert, hätten in diesen Bereich aber aufgrund des demografischen Wandels sehr gute Beschäftigungschancen.Und jetzt kommt der "Boy's Day" ins Spiel. Vergangenen Donnerstag nämlich hatten die jungen Männer die Gelegenheit, spannende Einblicke etwa in soziale Berufe zu erhalten. Nicht selten offenbarten sich bei vielen Teilnehmern verborgene Talente und Potenziale. Die Jungs "schnupperten" in Bereiche wie Kranken-, Kinder- und Altenpflege. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Weiden war dies heuer an rund 140 Plätzen in circa 25 Einrichtungen möglich.