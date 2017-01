Mit einigen Neuerungen startet der Schnupferclub Latsch ins neue Jahr: Erstmals trifft er sich im "Strehl" zur Hauptversammlung, weil das alte Vereinslokal "Kummerthof" geschlossen hat. Und auch in der Vorstandschaft gibt es ein paar neue Gesichter.

Fleißig angepackt

40 Jahre im Verein

(kzr) Rasch zog der Schnupferclub Latsch seine Neuwahlen durch. Grund war die Vorarbeit der Vereinsführung: Sie hatte schon im Vorfeld einen Wahlvorschlag erarbeitet. Die Mitglieder waren damit offenbar zufrieden: Demnach bleibt Horst Straka an der Spitze, sein Stellvertreter ist erneut Günther Magerl. Wie schon bisher führt Bianka Eschenbacher die Kasse, ihr hilft Bettina Ochs als zweite Kassiererin.Völlig neu besetzt ist dagegen das Schriftführeramt. Markus Pschierer übernimmt für Karola Meier, ihm hilft Denis Daubner, der Marion Liebl als zweiter Schriftführer ablöst. Vergnügungswart bleibt Mario Eschenbacher, ihn unterstützt Rudolf Straka. Das Amt des Schnupferwarts hat Andreas Straka inne, Thomas Kummer steht ihm als Helfer zur Seite. Gerätewart ist Fritz Staufer, als Delegierter zum Heimatring geht wieder Günther Magerl, schließlich ist er gleichzeitig der langjährige Chef des Dachverbandes. Kassenprüfer ist Fritz Pschierer, neu ist neben ihm Ramona Zupfer, die im Amt auf Nina Rauch folgt.Bei seinem Rückblick hatte Straka viel Grund für Lob. Denn die Mitglieder hätten angepackt, wenn der Arbeitsdienst gerufen habe. Höhepunkt sei der mehrtägige Ausflug in den Schwarzwald gewesen. Schnupferwart Andreas Straka berichtete über verschiedenen Meisterschaften. Hervorzuheben sei der erste Platz der Damenmannschaft bei der Oberpfalz-Franken-Meisterschaft in Schwarzenfeld. Dabei belegte Bettina Ochs in der Einzelwertung den ebenfalls den ersten Platz, weshalb sie sich Oberpfalz-Frankenmeisterin 2016 nennen darf. Bei der Weltmeisterschaft erreichte die Herren-Mannschaft 1 den achten Platz, bei der Deutschen Meisterschaft kam sie auf den elften Platz.Vergnügungswart Mario Eschenbacher sprach über viele gesellige Veranstaltungen, vom Maibaumaufstellen bis hin zur Radltour. Gerätewart Fritz Staufer bedankte sich bei den Mitgliedern, die den Dachvorsprung am Gerätehaus neu gestrichen haben und bei allen, die im Gebäude gründlich aufgeräumt haben.Als Heimatringvorsitzender zollte Magerl dem Verein Respekt für das vielfältige und umfangreiche Programm. Den Zusammenhalt nannte er beispielhaft. Straka teilte den Veranstaltungskalender aus, in dem sämtliche Veranstaltungen schon eingetragen sind.Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Urkunde und Nadel für 40 Jahre Treue zum Verein erhielten Albert Birner, Adelheid Geillersdörfer, Eberhard Geillersdörfer, Günter Ochs, Richard Sommer und Erika Zeinz. 30 Jahre: Elfi Magerl, Veronika Bock und Erich Bock. 20 Jahre: Heidi Heidenreich und Theo Stangl.