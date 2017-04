"Bewirb dich jetzt" und "Mit Sicherheit anders - Deine Ausbildung bei der Bayerischen Polizei" stand auf der Videoleinwand, als der Einstellungsberater bei der Polizeiinspektion Weiden vor 40 Schüler trat. Sie saßen zur eintägigen Schnupperlehre im Unterrichtsraum des Polizeigebäudes.

(fz) Die Jugendlichen kamen von Schulen in Tirschenreuth, Neustadt/WN, Kemnath, Eschenbach, Waldsassen und Weiden. Mit seiner Kollegin Nicole Prießnitz betreute Einstellungsberater Ulrich Glaser die jungen Leute. Per Video wurden Einstellungsvoraussetzungen, die Prüfung selbst, die spätere Dienstverrichtung und auch die Vielseitigkeit des Berufs aufgezeigt.Die Mindestgröße von 165 Zentimeter würden einige der anwesenden jungen Damen wohl nicht erreichen, doch da gebe es auch Ausnahmen. Nicht alle der 29 Prozent Frauen im bayerischen Polizeidienst hätten dieses Gardemaß. Sichtbare Tätowierungen blockieren den Zugang zum Polizeidienst. "Wenn ihr so etwas wollt, überlegt euch genau was und wo", betonte Glaser. "Wenn ihr mal einen Kaugummi habt mitgehen lassen, so ist das noch kein Problem. Sind aber Drogen, Einbrüche oder das Fahren ohne Führerschein im Spiel, dann geht gar nichts." Die Zeichen stehen laut Glaser aktuell gut, denn 2018 sei mit 1600 Einstellungen in Bayern zu rechnen. So viele wie noch nie. Eingestellt wird im März und September. Auf Nachfrage erklärte Glaser, dass 2016 von 200 Bewerbern in seinem Bereich 38 eingestellt worden seien.Im Anschluss besichtigten die Jugendlichen das Polizeigebäude. Angefangen von den Arrestzellen im Keller über die Diensträume bis hin zu einem Einsatzfahrzeug, anhand dessen auch die Ausrüstung erläutert wurde. Die Hundestaffel trat zu einer Vorführung an. Leitender Polizeidirektor Klaus Müller begrüßte alle Schüler kurz und betonte, dass die Polizei eine sehr gute Ausbildung biete. Per Bus ging es dann zu den Ausbildungsstandorten Sulzbach-Rosenberg und Nabburg, an denen die zweieinhalbjährige Ausbildung läuft. Hier erhielten die Jugendlichen einen weiteren Einblick in den Ablauf der Ausbildung. Das Gehalt beträgt im ersten Jahr 1100 Euro netto. Ein zweiter Schnupperlehrtag ist am heutigen Mittwoch bei der PI Weiden.