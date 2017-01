Weiden/Eschenbach. (rns) Die Folgen eines Einbruchs sind oft nicht nur finanzieller Art. Die meisten Opfer leiden danach lange Zeit, weil sie sich im eigenen Haus nicht mehr sicher fühlen. Bei einer Verhandlung vor dem Schöffengericht am Dienstag wurde dies besonders deutlich. Ein 56-Jähriger aus dem Altlandkreis Eschenbach berichtete, dass seine Frau seit dem Einbruch vor über einem Jahr stets sämtliche Türen mehrfach verrammelt.

Renovierung nötig

Bei Berichten im Fernsehen über Kriminalfälle könne sie nicht mehr hinsehen. Er habe Schlösser an die Fenster und Terrassentüre einbauen lassen, erzählte der Mann. Bewegungsmelder mit Lichtanlagen seien jetzt überall installiert. Der psychische Schaden gehe sogar so weit, dass die Frau nicht imstande sei, vor Gericht über den Vorfall auszusagen.Die Tat geschah am 13. Januar 2016. Während der Mann seine Frau im Krankenhaus besuchte, hebelte ein 34-Jähriger die Terrassentüre auf und drang in das Einfamilienhaus ein. Aus verschiedenen Zimmern entwendete der Einbrecher 200 Euro Bargeld, Schmuck, eine Armbanduhr und einen Laptop. Gesamtwert der Beute: etwa 1200 Euro.Weit höher war der entstandene Sachschaden. Neben der Türe wurde auch der Parkettboden im Wohnzimmer beschädigt und es fielen Malerarbeiten an.Ins Netz der Polizei geriet der Dieb eher zufällig. Als er sich wenige Tage später mit seinem Auto einer Routinekontrolle durch Flucht entziehen wollte und nach einer wilden Verfolgungsjagd aus der Haidenaab gefischt werden musste, fand die Beamten in seinem Kofferraum Diebesgut, das drei Einbrüchen in Ansbach zugeordnet werden konnte. Für diese Taten verurteilte das Landgericht Ansbach den Litauer zu drei Jahren und drei Monaten. Erst später konnte dem Verheirateten durch DNA-Spuren vom Tatort im Altlandkreis Eschenbach auch dieser Einbruch zugeordnet werden.Kopfschütteln bei Prozessbeobachtern rief die Argumentation des Verteidigers hervor. Dr. Carsten Keil (Menden) wies dem Geschädigten und der deutschen Gesellschaft gleichsam eine Mitschuld zu. Dieses reiche Land habe die höchste Rate an Wohnungseinbrüchen in Europa. Gleichzeitig gäben die Deutschen am wenigsten für die Sicherung ihrer Häuser aus. Man mache es Einbrechern also zu leicht. Keil plädierte darauf, den Berufslosen unter Einbeziehung der dreieinviertel Jahre aus Ansbach zu dreieinhalb Jahren zu verurteilen. Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl und die Schöffen folgten dem Antrag von Staatsanwältin Sandra Dechant und verurteilten den Angeklagten zu vier Jahren Haft.