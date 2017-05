Weil er Leistungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern abrechnete, die er nicht erbracht hatte, verurteilte das Schöffengericht einen Weidener Arzt zu 21 Monaten auf Bewährung. Zudem muss er 20 000 Euro an diverse karitative Einrichtungen zahlen.

"Hausarzt alter Schule"

(rns) Insgesamt 189 658 Euro seien dem Mediziner, der mit einer Kollegin seit zehn Jahren eine Gemeinschaftspraxis betreibt, in den Jahren 2011 bis 2014 zu viel ausbezahlt worden, hatte die Abrechnungsstelle der Krankenkassen errechnet. Nachdem man ihn 2011 wegen Auffälligkeiten schon einmal angemahnt habe, seien vermehrt Leistungen der psychosomatischen Versorgung aufgetaucht, berichtete eine Sachbearbeiterin als Zeugin.Besonders fielen den Prüfern Diskrepanzen bei abgerechneten Gebührenordnungspunkten zu differenzial-diagnostischer Abklärung auf. Diese hätten einen "Zeitaufwand von mindestens 15 Minuten" als Voraussetzung gehabt. Die Summe der in Rechnung gestellten Zeiten hätten jedoch 24 Stunden tägliche Arbeitszeit bei dem Arzt ergeben. In einem Antwortschreiben hatte der Beschuldigte angegeben, dass seine Kollegin einen Teil der persönlichen Therapiegespräche geführt habe. Nach Überprüfung ergab sich jedoch, dass diese Fachärztin die Berechtigung zum Abrechnen dieser Gebührenziffern nicht hatte.Der Angeklagte, der sich als "Hausarzt alter Schule" bezeichnete und seit 40 Jahren praktiziert, erklärte die Verfehlungen mit den komplizierten, unübersichtlichen und sich ständig ändernden Abrechnungsvorschriften. Diese, nur per Computer übermittelten, Vorschriften hätten ihn überfordert.Oberstaatsanwalt Claas Werner von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Medizindelikte Nürnberg-Fürth hielt dagegen, dass man einem intelligenten, langjährig erfahrenen Mann sehr wohl zutrauen kann, dass er diese Vorschriften versteht. Und, wenn von einem Patienten lediglich bekannt sei, dass er "irgendwann da gewesen" sei, rechtfertige dies in keinem Fall die Berechnung von 15 Minuten Gesprächsdauer.Eine Angestellte der Weidener Kripo hatte bei Auswertung der Karteikarten der Praxis und des Computerprogramms "Turbomed" festgestellt, dass in Hunderten von Fällen Patienten an den in der Abrechnung aufgeführten Tagen gar nicht in der Praxis gewesen waren.Das Verfahren gegen die Ärztin, vertreten von Anwalt Dr. Alexander Peters (München), stellte Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl wegen geringer Schuld gegen eine Geldbuße von 12 500 Euro ein. Gegen den 71-jährigen Mediziner verhängte er die Freiheitsstrafe auf Bewährung, da der bislang unbescholtene Mann sicherlich nicht mehr straffällig werde. Außerdem sei ihm sein Geständnis zugute zu halten und dass der Schaden bereits an die Kassenärztliche Vereinigung zurückgezahlt ist.Das verhängte Strafmaß lag genau in der Mitte der Forderungen von Oberstaatsanwalt Werner und Verteidiger Harald Wostry (Essen). Richter Heindl schrieb dem Verurteilten ins Stammbuch: "Es ist und bleibt Betrug, was Sie getan haben".