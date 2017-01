Schreiner an Europaberufsschule erwerben Zertifikate für CNC-Technik

Schreinerin Anna Legat hat ihren Kollegen gezeigt, wo es lang geht. Nach fünf Jahren hat wieder einmal eine Frau an der Europa-Berufsschule Weiden eine Messlatte gelegt und sich das Zertifikat zur CNC-Fachkraft im Schreinerhandwerk gesichert.

Das Ungewöhnliche daran: Sie zeigte den Männern nicht nur wie Technik geht, sondern setzte noch eins drauf, indem sie ein typisch traditionelles Tellerboard, das die alten Schreiner gerne von Hand fertigen, mit modernster CNC-Technik automatisiert hat. Fein, sauber und passgenau. Dabei sieht man gar nicht, welche Technik dahinter steckt.Wie ihre männlichen Mitbewerber, musste auch sie ein individuelles, eigenständiges kleines Möbel entwerfen, planen, programmieren und mit einer Mappe präsentieren. Sind die Prüfungsvoraussetzungen erfüllt, werden die Einzelteile mit der CNC-Fräsmaschine abgearbeitet. Dabei muss jeder Prüfling die Handhabung der Maschine selbstständig beherrschen und auch Problemsituationen meistern können. Am Ende der Prüfung werden die Teile auf Passgenauigkeit geprüft. Passt das Möbel exakt zusammen, ist das Zertifikat bestanden.Maximilian Helgert fertigte ein schräges, gelb beschichtetes Wandregal mit passgenau eingesteckten Regalböden, Matthias Englert fertigte ein Schuhregal, wobei er Eichenholz mit Edelstahlstäben kombinierte. Der ganze Aufwand soll sich natürlich rentieren und auch noch Jahre in guter Erinnerung bleiben und das Wohnzimmer oder die Diele zieren. Lehrer Helmut Meier betonte, dass die Zertifikate in der Wirtschaft gefragt sind, weil sie zeigen, dass man die CAD- und CNC-Branchensoftware beherrscht und sich Herausforderungen stellen kann. Es qualifiziert die angehenden Schreinergesellen und verbessert ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wozu Meier ihnen gratulierte.