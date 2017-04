Beinschlag, Kraul, Kombination - die Schwimmer des Augustinus-Gymnasiums gewinnen das Landesfinale. Jetzt heißt es für sie: Badehose einpacken und ab nach Berlin.

Auf den Startblock, rein ins Wasser. 200 Schüler aus ganz Bayern schwammen beim Landesfinale in der Weidener Thermenwelt in den Disziplinen Kraul-Rücken, Beinschlag, Brust und Kombination um die Wette. "Am Ende mussten sie ihre Ausdauer bei einem Zehn-Minuten-Schwimmen beweisen", erzählt Michael Brandl, Sportlehrer am Augustinus-Gymnasium. Gemeinsam mit der Stadt Weiden richtete die Schule den Wettkampf aus, der von der Landesstelle für Schulsport organisiert wurde. Die Sportler traten in vier Gruppen an: Mädchen sowie Jungen Gymnasium und Realschule und Mädchen und Jungen Mittelschule, jeweils der Klassen 5 und 6.Nach knapp drei Stunden hatten die Schiedsrichter die Zeiten der Mannschaften berechnet, die sich aus allen Wettkämpfen addierte. Mit deutlichem Abstand erkämpfte sich die Jungenmannschaft des Augustinus-Gymnasiums den ersten Platz und sicherte sich nicht nur Medaillen und Sweatshirts, sondern auch ein Ticket für das Bundesfinale in Berlin."Wir sind sehr stolz. Im vergangenen Jahr haben wir den zweiten Platz belegt, jetzt hat es mit der Fahrt nach Berlin geklappt", freut sich Brandl. Viele seiner Schüler seien auch beim Schwimmverein Weiden engagiert und gut trainiert. "Das hat sich heute ausgezahlt. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Verein."Im September treten die Landessieger der 16 Bundesländer gegeneinander an. "Das wird ein großes Ereignis. Wir freuen uns darauf." Wie fit sie im Wasser sind bewiesen auch die Mädchen des Augustinus-Gymnasiums. Mit einer Zeit von 4:47:69 setzten sie sich knapp gegen das Isar-Gymnasium München durch und sicherten sich den zweiten Platz.