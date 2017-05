Die Ausstellung "Mensch, du hast Recht(e)" kommt von der Anne-Frank-Stiftung. Sie ist von 10. bis zum 31. Mai im Neuen Rathaus zu sehen. Zugleich aber hat das P-Seminar "Schule ohne Rassismus mit Courage" des Kepler-Gymnasiums das Rahmenprogramm organisiert. Die Schüler, darunter Sara Ghodratinezhad und Viola Baltzer, begleiten Schulkinder durch die Ausstellung, die aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" unterstützt wird.

Die Gymnasiasten nehmen die Ausstellung zum Anlass, um zu Veranstaltungen in ihrer Schule einzuladen. So gastiert am 11. und 12. Mai der "Amnesty-Bus" auf dem Schulhof. Klassen anderer Schulen können sich bei Betreuungslehrerin Kathrin Hennig (kathrin_hennig@hotmail.de) anmelden. Der Bus steht am 13. Mai am Alten Rathaus. Am Montag, 15. Mai, hält Richter Tobias Pausch um 19 Uhr im Kepler-Gartensaal einen Vortrag über Menschen- und Grundrechte in Deutschland.Zum Filmabend lädt das P-Seminar am Montag, 22. Mai, in Zusammenarbeit mit Amnesty International ins Neue Welt Kino. Gezeigt wird der Film "Fünf Jahre Leben", der die Leidensgeschichte des unschuldig inhaftierten Deutsch-Türken Murat Kurnaz, aber auch die seines Peinigers, des US-Verhörspezialisten Gail Holford, nachzeichnet. Im Anschluss leitet Dr. Jörg Skriebeleit, der Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg, eine Podiumsdiskussion im Kino.Die Schüler aus dem P-Seminar führen Schülergruppen am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils um 8.30 und 10.30 Uhr sowie donnerstags um 8.30 und 15.30 Uhr durch die Ausstellung. Anmeldung bei kathrin_hennig@ hotmail.de.