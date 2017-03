"Muslime können Schützenkönig werden", meldet stolz der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS). Auch homosexuelle Schützenmajestäten seien nicht mehr untersagt. "Das ist doch klar", sagen die Schützenverbände aus der Oberpfalz.

Nicht päpstlicher als Papst

Der BHDS ist ein katholischer Verband mit rund 400 000 Mitgliedern aus dem Norden und Westen Deutschlands. In Süddeutschland ist er nicht vertreten. Der Erfolgsmeldung des BHDS gehen zwei bundesweite Skandale voraus: Schützenkönig Dirk Winter macht 2011 seinen Lebenspartner in Münster zur "Königin" und eröffnet mit ihm den Gemeinschaftsball. Mit überwältigender Mehrheit beschließt der BHDS daraufhin, dass homosexuelle Schützenkönige und Schützenköniginnen ihre Lebenspartner bei offiziellen Anlässen nicht als Mitregenten dabei haben dürfen. 2014 fordert der katholische Verband, dass der muslimischen Schützenkönig Mithat Gedik aus Nordrhein-Westfalen abdankt. "Es steht in unserer Satzung, dass wir nur Christen aufnehmen", meldet der Schützenverband. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln sei aus Versehen aufgenommen worden.Nun, im Jahre 2017, will der konservativ-katholische Verband endlich "jeden Menschen als Geschöpf Gottes anerkennen", sagt BHDS-Bundesschützenmeister Emil Vogt. Dabei berufen sich die Schützenbruderschaften auf den Vatikan. Wie Papst Franziskus die Kirche geöffnet habe, müssten die Bruderschaften auf andere, auch Andersgläubige, zugehen. "Wir dürfen nicht päpstlicher sein als der Papst", fasst Vogt zusammen.Bayern gilt neben Nordrhein-Westfalen als Hochburg der Schützen. Die Schützenverbände der Oberpfalz können die Diskussionen des BHDS nicht nachvollziehen. "Bei uns kann jeder Schütze werden", sagt Franz Brunner, Präsident der Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) mit 280 Vereine und 30 000 Mitgliedern. "Wir sind doch alle ganz normale Bürger." Allerdings sei ihm auch nicht bekannt, dass Muslime oder bekennende Homosexuelle im OSB aktiv seien. Auch Flüchtlinge könnten ohne Probleme mitmachen. Einzig, um an Wettbewerben teilzunehmen, müssten sie mindestens ein Jahr in Deutschland sein. Er freue sich, dass der Anteil der Schützenmeisterinnen stetig steigt. Immer mehr Frauen seien beim OSB auch inLeitungspositionen. "Und im Schießen sind sie uns ohnehin ebenbürtig", sagt Brunner.Auch Harald Frischholz vom Schützenbezirk Oberpfalz des Bayerischen Sportschützenbundes kennt keine Fälle von Ausgrenzung von Minderheiten. "Das ist bei uns keine Diskussion. Wir sehen das ganz liberal." Allerdings kenne er auch "niemanden aus diesen Gruppen", der im Schützenbezirk aktiv sei. (blu/dpa)