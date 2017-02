Mit sieben Gründungsmitgliedern ging es los. Vor 60 Jahren hoben sie die Schützengesellschaft Hubertus Weiden aus der Taufe. Pünktlich zum Jubiläum präsentiert sich der Verein nun in perfekter Verfassung.

Rößler 50 Jahre dabei

Auf zum Frühlingsfest

(kzr) Ein Gottesdienst und natürlich ein Schießen am 25. Juni - beides wird es zum Jubiläum von Hubertus Weiden geben. Das kündigte Schützenmeister Klaus Leipold in der Hauptversammlung an. Auch sonst gab es für ihn viel Angenehmes zu berichten. So sei das zurückliegende Vereinsjahr aus sportlicher Sicht sehr erfreulich verlaufen. Teilnahmen an der bayerischen und deutschen Meisterschaft hätten den Verein enorm aufgewertet.Dazu kam, dass auch der Mitgliederstand anstieg - auf nunmehr 107. Leipold zählte zudem viele Aktivitäten auf, darunter Arbeitseinsätze das Weiherfest oder die Königsfeier. Dank galt Manfred Grüner, der eine neue Homepage eingerichtet hat.Sportwart Richard Gallitzendorfer betonte, dass allein bei den Stadtmeisterschaften 20 Schützen an den Start gegangen waren. Am Ende gingen sechs Titel an Hubertus Weiden, hinzu kamen zwei Mannschaftssiege. Gute Ergebnisse gab auch es bei Sparkassenpokal-, Gau- und Bezirksmeisterschaftsschießen. Sieben Schützen starteten in fünf Disziplinen bei der "Bayerischen". Thomas Bauer, Matthias Reuß und Klaus Leipold legten obendrein bei der Deutschen Meisterschaft an. Hervorragende Wertungen erzielten Schützen in den Rundenwettkämpfen mit mehreren Mannschaften.Herausragend ist auch die Vereinszugehörigkeit von Wolfgang Rößler. Ein halbes Jahrhundert ist er schon Mitglied bei Hubertus Weiden. Er erhielt die Urkunden des Bayerischen Sportschützen- (BSSB) und des Deutschen Schützenbundes (DSB). Ehrungen für 30 Jahre gingen an Rosemarie Bodensteiner, Magdalena Gallitzdorfer und Bernhard Lang. 25 Jahre ist Cagdas Uzman dabei, für ihn gab es auch die BSSB- und DSB-Urkunde. Für 20 Jahre: Carola Gallitzendorfer, Ernst Mayer und Paul Wendt. Für 10 Jahre: Lukas Bodem und Günther Lehrer.Vom Oberpfälzer Nordgau erwarben Martina Birner, Carola Gallitzdorfer, Manfred Grüner und Rolf Lotzmann die Nadel in Verbundenheit. Die Verdienstnadel in Silber vom Bezirk ging an Thomas Bauer und Thomas Birner, die Kleine Goldene Nadel erhielt Sascha Treml. Der BSSB überreichte, vertreten durch Bezirksschützenmeister Harald Frischholz, das Verdienstabzeichen in Gold-Rot an Richard Gallitzendorfer, die Nadel "Groß-Rot" wird an Erich Gallitzendorfer nachgereicht.Die Neuwahlen verliefen einstimmig: Schützenmeister bleibt Klaus Leipold, Stellvertreter Matthias Reuß. Dritter Schützenmeister Bernhard Lang gab sein Amt ab, für ihn übernimmt Thomas Birner. Um die Finanzen kümmert sich Thomas Birner, die Protokolle schreibt Walter Kellner, Sportwart ist Richard Gallitzendorfer. Damenleiterin bleibt Sigrid Reuß. Als Jugendleiter folgt Thomas Bauer auf Paul Wendt. Weiter gewählt wurden: Matthias Reuß (2. Schatzmeister), Manfred Grüner (2. Schriftführer, neu) und Erich Gallitzendorfer (2. Sportwart neu).Die Beisitzer: Jürgen Hofmann, Sigi Nickl, Erwin Horn und Anja Nickl. Kassenprüfer sind wieder Gunda Arnold und Erwin Horn. Die Waffenwarte Thomas Bauer, Thomas Birner und Manfred Grüner sind allesamt neu im Amt. Paul Wendt und Erich Gallitzendorfer hatten ihre Ämter abgegeben. Für die Fahnenträger Roland Fuhrmann und Bernhard Lang kamen Siegfried Nickl und Franz Völkl. Als Delegierter für den Stadtverband schied Werner Gramlich aus, für ihn übernehmen Klaus Leipold und Matthias Reuß.Teilnehmen wollen die Mitglieder am 28. April beim Frühlingsfeststart. Zuvor ist für 2. April ein Essen mit Hubertus Ullersricht geplant.