Personell geht es aufwärts bei den Rehbühlschützen. Neun neue Mitglieder kamen im Vorjahr dazu. Den Vereinscup sichert sich ein Altbekannter.

(kzr) Einen Verlust musste die Schützengesellschaft (SG) Rehbühl im Vorjahr verkraften: Adolf Ziegler (89), der Älteste in ihren Reihen, starb. Die Zahl der Mitglieder legte in den vergangenen Monaten aber zu: Nach neun Neuaufnahmen sind es nun 55, berichtete Schützenmeister Franz Fuhrmann in der Jahreshauptversammlung. Wer der erfolgreichste unter ihnen allen ist, wissen die Rehbühlschützen schon seit Längerem.Den Vereinscup erhielt bei der Versammlung der beste Schütze während des Jahres. Der Pokal ging an Karl Schmid, der ihn nun ein Jahr mit nach Hause nehmen darf. Er hatte sich vor Franz Fuhrmann und Daniel Flierl platziert. Schmid ist hier Dauersieger. Im Vorjahr hatte der den alten Pokal gleich ganz behalten dürfen, nachdem er ihn drei Mal gewonnen hatte.Fuhrmann betonte, dass an Aschermittwoch, 1. März, wieder das beliebte Fischessen im Schützenheim "Alpenrose" anstehe. Daneben erinnerte er an Aktivitäten wie die Teilnahmen am Frühlingsfest- und am Volksfestzug. Sportleiter Eduard Egeter unterstrich, dass drei Mannschaften beim Rundenwettkampf an den Start gingen. Beim Sparkassenpokal belegte das Team einen Mittelplatz. Beim Königsschießen waren Franz Fuhrmann, Gertraud Egeter und Ludwig Friedmann erfolgreich. Damenleiterin Evi Michalke berichtete von regelmäßigen Teilnahmen an den internen Vereinsschießen.Die Urkunde des Bayerischen Sportschützen- (BSSB) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) für 60 Jahre Mitgliedschaft ging an Richard Schmid, für 40 Jahre an Markus Michalke.