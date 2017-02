Das Glatteis hatte Weiden fest im Griff: Der Winterdienst schuftete ab 2.30 Uhr. Auf den spiegelglatten Straßen rutschten Autos in parkende Pkws und Zäune. Auf den Bürgersteigen hangelten sich Menschen von Schild zu Schild. Die Schule in Weiden und im Landkreis Neustadt fiel trotzdem nicht aus - im Gegensatz zu den Landkreisen Cham und Tirschenreuth. Das ärgerte viele Menschen, die ihren Unmut in den sozialen Medien herausließen. Der NT klärt die wichtigsten Fragen rund um Glatteis, Schule und Arbeit.

Warum fand in Weiden/Neustadt der Unterricht statt?Christine Söllner, Schulamtsdirektorin von Weiden und Neustadt, erklärt: "Kurz vor 5 Uhr, als nachgeprüft wurde, waren die Straßen definitiv befahrbar." Deswegen sei entschieden worden, den Unterricht stattfinden zu lassen. "Die Krux war, dass um 7.15 Uhr Eisregen eingesetzt hat." Zu dem Zeitpunkt sei jedoch ein Ausfall nicht mehr möglich gewesen, die Kinder seien bereits im Schulbus gewesen. "Der Wettergott hat gegen uns gespielt."Wie läuft ein Schulausfall ab?Die Schulamtsdirektorin setzt sich mit der Polizei in Verbindung und fragt nach Verkehrslage sowie Straßenbefahrbarkeit. Dann besprechen sich die fünf Mitglieder der Koordinierungsgruppe telefonisch, jeder von ihnen macht sich draußen vor Ort sein Bild. Dann wird entschieden. "Bei uns muss die Entscheidung bis 6.30 Uhr fallen, weil sonst die Busse schon unterwegs sind", sagt Christine Söllner. Fällt der Unterricht aus, meldet sie dies einem Internetportal, in welches das Kultusministerium Einblick hat. Danach werden Regierung, Landrat und Oberbürgermeister verständigt. Per Telefonkette wird den einzelnen Schulleitern Bescheid gegeben.Was passiert, wenn Eltern ihr Kind nicht zur Schule lassen?Da der Landkreis eine große Fläche habe, bestünden unterschiedliche Situationen: In einem Ort ist es glatter, im anderen weniger. Es gebe laut Söllner immer die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, wenn das Risiko zu groß ist oder Busse nicht fahren. "Das ist legal und sogar erwünscht", sagt die Schulamtschefin. Die Eltern müssten dann nur der Schule Bescheid geben.Was passiert, wenn Arbeitnehmer nicht in die Arbeit gehen?Nicht viel. Der Arbeitnehmer bekomme nur weniger Geld, erklärt der Weidener Rechtsanwalt Matthias Beck. Das Wegerisiko sei Risiko des Arbeitnehmers. Denn es gilt der Grundsatz: "Ohne Arbeit kein Lohn." Anders sehe es aus, wenn der Arbeitnehmer zu Hause bleiben muss, weil die Kita oder Schule des Kindes wegen des Wetters geschlossen ist, und er auf den Nachwuchs aufpassen muss.