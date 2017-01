(rdo) Mit ihrer "schülerzentrierten Pädagogik" bietet die Montessori-Schule eine Unterrichtsform, die europaweit zu den erfolgreichsten Lernmodellen überhaupt gehört. Mit der Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder erfolgt die Umsetzung von aktuellen Ergebnissen der Lernforschung. Zum Tag der offene Tür am Samstag in der Montessori-Schule Weiden in Neunkirchen, konnten sich Vorschulkinder und deren Eltern ein Bild von dieser Lernatmosphäre machen.

Schulgeld nötig

In einem Referat erläuterte Betriebsleiterin Gerda Högl-Siegler von "Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen e. V." das Schulkonzept für das Grundschulalter, das für Kinder jeder Begabung geeignet ist und seit 15 Jahren angeboten wird. Sehr gut begabten Kindern komme es entgegen, endlich ungebremst lernen zu dürfen. Aber auch Kinder mit besonderem Förderbedarf sind willkommen.Die Lehrkräfte, die Zeit und Geduld besitzen veranschaulichen die Lerninhalte in ruhiger Atmosphäre ohne Notendruck, sondern durch dauerhaftes Lernen mit eigener Erfahrung.Nach Absprache mit den Lehrkräften beginnt der Unterricht mit der Freiarbeit. Dabei werden aber auch die Inhalte des Lehrplanes berücksichtigt. Der Fachunterricht wie Sport, Werken und Kunsterziehung findet wie in den Regelklassen statt. Viel Bewegung in den Pausen und Rhythmus mittels Percussion fördern das Lernen. Dabei schaffen 96 Prozent aller normal begabten Kinder den Übertritt von der Montessori-Schule in die Realschule oder das Gymnasium, wie Frau Högl-Siegler erläuterte.Da die Schüler in kleinen Lerngruppen neue Inhalte mit höherem Personalaufwand an Pädagogen und Lernmaterialien erarbeiten, ist die staatliche Förderung nicht kostendeckend und es wird ein Schulgeld von 153 Euro monatlich erhoben, das auch unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst werden kann.In den Klassenzimmern zeigten die Schüler und Lehrkräfte die Lerninhalte mit Montessori-Materialien, die von Satzzerlegung mit Satzgliedertabelle, dem Verben-Stammbaum, der großen Multiplikation mit Bausteinen, das Wurzelziehen mit Murmeln reichten.Aber auch die Förderung der Kreativität mit 3-D-Bauwerken aus planen Flächen kam dabei nicht zu kurz. Für das leibliche Wohl war in der Kaffeestube gesorgt. Zur Unterhaltung und Aufheiterung gab Zauberclowns Peter Hofmann eine Vorstellung für Kinder und Erwachsene.Eine Schulanmeldung kann bis Ende Februar erfolgen.