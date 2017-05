Durch den Bruch einer Hauptwasserleitung am Dienstagmorgen an der Verkehrsinsel Leuchtenberger-/Friedrich Ebert Straße wurde die Wasserzufuhr zum Kepler-Gymnasium gesperrt. Wie Schulleiterin Sigrid Bloch mitteilte, wären etwa 1000 Schüler und 100 Lehrkräfte ohne sanitäre Anlagen gewesen. Deshalb war eine Absage des Unterrichts von Nöten und unumgänglich. Lediglich die Abiturprüfungen finden statt.

Eine Betreuung anwesender Schüler war sichergestellt. Stellvertretender Schulleiter Claus Fleischer setzte die Meldung des Schulausfalls um 7.35 Uhr auf Radio Ramasuri ab, aber viele Schüler waren bereits vor Ort und konnten es kaum glauben, dass die Schule ausfällt. Von „Geil, wir hätten heute zwei Exen geschrieben" bis Jubel wegen des schulfreien Tages war die Reaktion der Schüler.Die Polizei leitete den morgendlichen Berufsverkehr in den Haupteinfallstraßen um, eine Teilsperrung an der betroffenen Stelle der Verkehrsinsel durch die Stadtwerke wurde eingerichtet. Anhand von Plänen orteten die Mitarbeiter der Stadtwerke die Lage und betrieben an der Bruchstelle die Ursachenforschung. Am Mittwoch, 24. Mai, soll der Unterricht am "Kepler" wieder regulär laufen.