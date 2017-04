Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein schwerer Unfall in der Weidener Dr.-Martin-Luther-Straße. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin übersah bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz in Richtung Neustadt einen stadtauswärts fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer.

Der 34-Jährige versuchte durch eine Vollbremsung, den Unfall zu vermeiden. Laut Polizeiangaben stürzte er jedoch dabei, schlitterte unter das Auto der Verursacherin und wurde noch mehrere Meter mitgeschleift. Der Motorradfahrer war an der Unfallstelle nicht ansprechbar und wurde mit dem Notarzt ins Klinikum eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben. Der Sachschaden den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.