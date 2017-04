In der Rauschgiftszene zog sich die Frau Unmut zu. Die 56-Jährige dealte weiter mit Fentanyl, obwohl schon Abhängige an dem Schmerzmittel gestorben waren. Das Gericht verurteilt sie zu sechs Jahren Haft.

Aufschlussreiche Telefonate

Im Jahr 2016 gab es im Stadtgebiet Weiden mehrere Tote durch Fentanyl. In dieser Zeit habe man aus der Drogenszene Hinweise bekommen, sagte der ehemalige Leiter des K 4, des Rauschgiftdezernats der Kripo, vor Gericht. Dadurch sei man auf die 56-jährige Hausfrau gekommen, die am Donnerstag von der 1. großen Strafkammer zu sechs Jahren verurteilt wurde.Von November 2012 bis zu ihrer Festnahme am 1. September 2016 hatte die Hartz-IV-Empfängerin einen regen Handel mit Fentanyl-Schmerzpflastern betrieben. Diese ließ sie sich trickreich bei 24 Ärzten für ihren Sohn verschreiben. Der krebskranke 32-Jährige hätte im betreffenden Zeitraum 459 Pflaster gebraucht, errechneten Landgerichtspräsident Walter Leupold und Richter Markus Fillinger. Die Weidenerin hatte sich aber 2660 verschafft. Für 100 Euro pro Stück verkaufte sie sie an Drogenkonsumenten oder tauschte sie gegen Methamphetamin ein, wonach sie selbst süchtig war. Der Sohn wandte das Medikament nicht wie vorgesehen an, sondern kochte den Wirkstoff aus und spritzte ihn sich.Nach den entscheidenden Hinweisen habe man im Sommer 2016 eine Telefonüberwachung geschaltet und so die 56-Jährige überführt. Auch weitere Drogenkonsumenten seien dadurch aufgeflogen, berichtete der Kriminalhauptkommissar. In der "Szene" sei damals schon über die Frau und ihren Sohn geschimpft worden: "Unverständlich, dass die das Zeug immer noch verkaufen, obwohl schon Leute daran gestorben sind." Aus Patientenakten, die bei den Ärzten sichergestellt worden seien, habe sich ergeben, dass 62 830 Euro für Fentanyl und weitere knapp 7000 Euro für ein ähnliches Medikament ausgegeben worden waren, sagte ein weiterer Kriminalbeamter am letzten Verhandlungstag aus.Im Urteil führte Leupold aus, dass der Handel auf Kosten der Allgemeinheit geschehen sei - nicht wie bei den üblichen Rauschgifthändlern, die mit eigenem Geld Drogen kaufen, um sie dann mit Gewinn zu verticken. Hier sei "zum Nulltarif" beschafft worden. Außerdem kreideten die Richter der Frau an, dass sie - 20 Mal vorbestraft - zum Tatzeitpunkt unter Bewährung gestanden hatte. Mit den Weidener "Fentanyl-Toten" habe die Frau, wie Rechtsanwalt Tobias Konze richtig festgestellt habe, zwar nichts zu tun gehabt. "Aber sie kannte die Leute", so Leupold. Zugute hielt ihr der Vorsitzende ihre schwere Jugend, die Not, das Geld für ihre und ihres Sohnes Sucht zu besorgen, sowie das hoch anzurechnende Geständnis. (Seite 6)