Ihre Schoolguard-Ausbildung liegt zwar schon einige Monate zurück. Doch erst jetzt erhielten sechs junge Mitbürger den Lohn dafür. Polizeioberkommissar Willi Fritz von der Inspektion Weiden und sein Kollege von der Weidener Bundespolizei, Polizeikommissar Josef Prill, übergaben in der Gustl-Lang-Wirtschaftsschule die Schoolguard-Ausweise samt Urkunden.

Die Jugendlichen lernten in fünf Unterrichtseinheiten von den beiden Beamten unter anderem, wie sie in Bussen und Bahnen während des Schulwegs deeskalierend auf ihre Altersgenossen einwirken können. Sie leben so den Erwachsenen Zivilcourage vor und lernen Verantwortung, nicht nur für sich, sondern auch für andere zu übernehmen, lobten die Polizisten. "Ich finde es gut, dass ihr hinschaut, unterstützt und Courage zeigt", lobte Schulleiter Thomas Reitmeier, der mit seinem Kollegen Eduard Bauer der Amtseinführung beiwohnte.