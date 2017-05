Zwischen Rathaus, Elly-Heuss-Gymnasium und Max-Reger-Halle tummeln sie sich: Die neuesten Automodelle. 13 Autohäuser stellen aus. Am Samstag, 13 Mai, von 9 bis 17 Uhr und Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 17 Uhr, glänzen über 165 Fahrzeuge in der Weigelstraße in der Sonne - wenn das Wetter mitspielt.

Verschiedene Automarken

Auch zwei Vorträge

25 verschiedene Automarken haben die Händler dabei: Etwa Skoda und Suzuki, Volkswagen und Opel, Mercedes und Peugeot. Jeder Besucher kann da fündig werden. Nicht nur für Autofans ist am Sonntag etwas geboten: Dann findet außerdem der Verkehrssicherheitstag "Boxxenstopp" der Polizei statt.Unter anderem Polizei, THW, Feuerwehr und Rotes Kreuz informieren dort über ihre Arbeit und stellen Fahrsimulatoren und Einsatzfahrzeuge vor. Auch Spitzensportler hat die Polizei eingeladen. So etwa Sascha Benecken, aktueller Weltmeister im Doppelsitzer und in der Teamstaffel der Rennrodler sowie Christian Rasp, aktueller Weltmeister im Vierer-Bob.Dem Thema Elektromobilität räumt die 6. Weidener Automeile eine besondere Ausstellungsfläche ein. Vor der Arbeitsagentur sind erneuerbare Energien und alternative Kraftstoffe Thema. Mehr Informationen liefert das Energietechnologische Zentrum, das ebenfalls vor Ort ist.Zwei Vorträge in der Agentur für Arbeit ergänzen die Sonderausstellung: Magnus Jaeger, Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule, spricht über das Thema "Weiden wird Elektromobil - Ladesäulen - Bürgerwünsche - Umsetzung" (Samstag, 11 und 16 Uhr sowie Sonntag, 11.30 und 16.30 Uhr). Stephan Korb wird die Zuhörer zum Thema "Photovoltaik und Elektromobilität" informieren (an beiden Tagen jeweils um 14.30 Uhr).