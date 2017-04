Eine Seniorenberatung bietet Alfons Heidingsfelder neuerdings auch in den Räumen des Vereins "Die Initiative" im Stockerhut an. Das Angebot läuft zunächst bis Juni.

Zur Person Der 76-jährige Alfons Heidingsfelder ist Seniorenbeauftragter der Stadt. 20 Jahre lang hat der Diplomsozialpädagoge das Seniorenheim in Neustadt geleitet, ebenso lang war er auch im Jugendamt Weiden tätig. (esa)

Seniorenberatung Alfons Heidingsfelder, Seniorenbeauftragter der Stadt, bietet seine neue Sprechstunde dienstags von 10 bis 12 Uhr im Quartierbüro des Vereins "Die Initiative" im Stadtteilzentrum am Stockerhutpark 1 an. Der Eingang befindet sich an der Rückseite des Gebäudes bei den Parkplätzen. Eine telefonische Beratung ist unter Telefonnummer 0961/3810801 möglich. Dienstags ist Heidingsfelder nach wie vor von 14 bis 16 Uhr im Maria-Seltmann-Haus. Auch dort bietet er eine Sprechstunde für ältere Menschen an. Eine Anmeldung ist weder bei der Initiative noch im Maria-Seltmann-Haus nötig. (esa)

Im NT-Interview spricht Heidingsfelder über seine Arbeit und warum die Sprechstunde nur bis Sommer läuft.Alfons Heidingsfelder: Es waren noch keine Leute da. Das Angebot gibt es ja auch erst seit drei Wochen. Das muss sich erst herumsprechen und das dauert seine Zeit. Ich mache das hier (gemeint ist die Sprechstunde im Maria-Seltmann-Haus, Anmerkung der Redaktion) seit neun Jahren. Im Laufe der Zeit wurde der Bedarf nach Beratungsgesprächen aber eher etwas weniger.Wir haben in Weiden sehr gute Organisationen als Ansprechpartner vor Ort. Es gibt zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, Seniorenclubs oder die Bürgersprechstunden der Parteien.Mein Schwerpunkt liegt in der Beratung. Ich bin nach allen Seiten hin offen. Als ehemaliger Leiter eines Seniorenheims bin ich mit Problemen und Fragen älterer Menschen vertraut. Es kommen ebenso viele Angehörige wie Senioren. Die Angehörigen kommen zum Beispiel wegen eines Heimplatzes, wegen der Kosten, die dann auf sie zukommen könnten, wegen der neuen Notfallmappe mit Patientenverfügung. Meistens sind es persönliche Anliegen. Ich helfe auch beim Ausfüllen von Formularen oder sonstigem Papierkram.Das kann man nicht sagen. Viele kommen auch, um sich einmal aussprechen zu können.Ja, das muss man sein.Es gibt diverse Fachberatungsstellen bei den Wohlfahrtsverbänden oder die Seniorenfachstelle bei der Stadt Weiden. Sie sind auf einem Gebiet spezialisiert. Wenn ich nicht zurechtkomme, verweise ich auf diese Stellen. Aber das kommt ganz selten vor. Meistens kommen die Menschen mit einfacheren Fragen. Mit drei bis vier Personen habe ich ständigen Kontakt, zum Beispiel bei Hausbesuchen. Mehr Kapazität habe ich als Ehrenamtlicher aber nicht.Das ist ein Test für die Sprechstunde in anderen Stadtteilen. Jetzt geht es darum, Eigenwerbung zu machen. Im Stockerhut habe ich durch die Initiative gute Unterstützung vor Ort. Wenn sich aber nichts tut, kein Bedarf da ist, werden wir das wieder einstellen. Man kann aber auch nicht erwarten, dass die Leute sofort strömen. Gewisse Berührungsängste sind immer da. Die meisten Leute, die kommen, kennen mich schon. Aber an den Personenkreis, an den ich ran will, kam ich noch nicht ran. Der Juni ist also ein unverbindlicher Richtwert.Ja, aber man kann den schon auch verlängern. (Seniorenberatung)