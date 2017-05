Sicherheitskräfte präsentieren sich am Sonntag, 14. Mai, auf dem Großparkplatz

Noch eine Woche - dann herrscht wieder Ausnahmezustand auf dem Naabwiesenparkplatz. Die Polizeiinspektion Weiden lädt am Sonntag, 14. Mai, von 13 bis 18 Uhr zum Boxxenstopp ein. Das Motto des diesjährigen Verkehrssicherheitstags lautet "Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit". Schirmherren sind Bürgermeister Jens Meyer und Polizeipräsident Gerold Mahlmeister.

Spitzensportler Als besonderes Highlight kündigt Polizeisprecher Fritsch mehrere Spitzensportler an. Von der Bundespolizei erscheint unter anderem Sascha Benecken, aktueller Weltmeister im Doppelsitzer und in der Teamstaffel der Rennrodler. Als Spitzensportler der bayerischen Polizei reisen aus Ainring Christian Rasp, mehrmaliger Weltcupsieger und aktueller Weltmeister als Anschieber im 4er Bob, sowie Christoph Hafer, Europacupsieger im Dezember 2016 und Vizejuniorenweltmeister 2017, an.

Polizeisprecher Thomas Fritsch informiert über das Programm: Neben der Polizei, Verkehrspolizei und Kriminalpolizei Weiden, der Bundespolizei und der tschechische Polizei, ist dieses Jahr zudem die US-Militärpolizei vertreten. Es werden verschiedenste Polizeifahrzeuge präsentiert. Die Bandbreite reicht vom Dienstfahrrad der Militärpolizei bis zum E-Mobil der bayerischen Polizei.Besucher können sich an Infoständen vor Ort über Fahrradsicherheit und Einbruchschutz informieren. Die Bundespolizei warnt vor falschem Verhalten am Bahnübergang. Weiterhin sind die Bergwacht, das Bayerische Rote Kreuz, die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes, die Wasserwacht, das Technische Hilfswerk und die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz mit von der Partie. Diese stellen verschiedenste Einsatzfahrzeuge aus."Besucher können aktiv tätig werden", verspricht Fritsch. Um Eindrücke vom Sichtfeld eines Lastwagenfahrers ("Toter Winkel") gewinnen zu können, steht eine Zugmaschine parat. Ihre Fahrfertigkeit können Besucher am Pkw-, Motorrad- oder Fahrradsimulator der Verkehrswacht beweisen. Es kann ein Sehtest durchgeführt werden. Die Firma PT-Pro baut einen Segway-Parcours auf, der von den Besuchern genutzt werden kann. Wer lieber mit vier Rädern unterwegs ist, kann seine Kreise auf einem Kart-Parcours des ADACs ziehen.Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. "Für sie sind wir mit unserer Kinderpolizeiwache vor Ort." Neben dem Polizeihubschrauber-Simulator und einem Polizeimotorrad, wartet unter anderem ein Kletterturm der Bergwacht auf Gipfelstürmer. Ihre Geschicklichkeit können sie im Fahrradparcours der Verkehrswacht unter Beweis stellen.Am Nachmittag sind gemeinsame Vorführungen der Feuerwehr, der Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes, dem THW und dem BRK geplant.Um das leibliche Wohl kümmern sich der Förderverein des TB Weiden sowie das THW Weiden. Durch den Tag führt Jürgen Meyer.