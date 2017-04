Neunkirchen. (rdo) Den Festgottesdienst zur Konfirmation in der Kirche St. Dionysius zelebrierte Pfarrer Andreas J. Ruhs. Zu den sieben Konfirmanden sagte er: "Heute könnt ihr auch im Glauben durchstarten."

"Das ist Konfirmation. Jeder von euch sagt: Ja, ich will Jesus Christus, der seit meiner Taufe bei mir ist, in mein Leben einbeziehen. Ich möchte mich auf ihn, sein Denken und Handeln einlassen und beitragen, dass durch mich sein Reich aufscheinen kann in dieser Welt." Dies sei eine große Herausforderung, machte Pfarrer Ruhs klar. Denn häufig schieße man am Ziel vorbei. "Viele von uns wissen dies. Aber ihr und wir können auf Jesu Wegen weitergehen im Vertrauen auf Gott."Die unbarmherzige Welt, genauer gesagt, diese Welt mit vielen unbarmherzigen Menschen brauche Menschen, die gegen diesen Strom schwimmen, ermunterte Pfarrer Ruhs die Gläubigen. "Jesus Christus hat dies vorgelebt und vorgeglaubt. Folgen wir, folgt ihr ihm nach im Vertrauen an ihn und seine Barmherzigkeit. Für diese Nachfolge empfangt ihr den Segen." Konfirmation feierten Jakob Beutner, Lisa Kick, Alexia Maile, Robin Michalke, Nele Pöll, Franziska Prölß und Saskia Zupfer.Den Festgottesdienst gestaltete der Kirchenchor um Friederike Kaiser sowie Hans-Joachim Grajer an der Orgel. Vor und nach dem Gottesdienst spielte der Posaunenchor unter der Leitung von Karl Bäumler.