Überraschende Begegnung: Ein Radler hat am Mühlbach an der Ecke Siechen-/Schweigerstraße einen Silberreiher entdeckt. Jogger berichten von Sichtungen im Schätzlerbad, in den Auen zwischen Hammerweg und Edeldorf sowie am Bach im Park.

Eine Handvoll Silberreiher verbringe den Winter in Weiden, bestätigt Martin Scheidler von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt. Die etwa 90 Zentimeter großen Vögel schließen sich den Graureihern an. Die Nahrungssuche war in den letzten fünf Wochen nicht einfach, weil die Gewässer zugefroren waren. Silberreiher fressen "alles, was in den Schnabel passt", so Scheidler: im Winter kleine Fische, sonst Würmer oder Insekten wie Heuschrecken. "Mich verwundert es auch, dass die Reiher da sind", gibt Scheidler zu. "Ich weiß nicht, warum sie bei uns sind." Das Brutgebiet der Vögel liegt im südöstlichen Donauraum, dort gebe es größere Kolonien. Von Brutstätten in Bayern wisse der Geograf noch nichts. Er kann auch nicht abschätzen, ob sie nächstes Jahr wiederkommen, der Winter sei für die seltenen Tiere recht hart.