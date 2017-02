Ein verdientes Lob zu Beginn: "Ihr seid die Stellvertreter eurer Schulkameraden, ihr seid von ihnen gewählt und engagiert euch - teils über das Schulische hinaus - für das Wohl dieser und eurer Schule." Mit diesen Worten begrüßte Schulrätin Elisabeth Junkawitsch an der Seite von Beratungsrektor Klaus Hartmannsgruber die jungen Teilnehmer der jährlichen Aussprachetagung der Schülermitverwaltung (SMV). Diesmal trafen sich die Sprecher der Mittelschulen des Schulamtsbezirks Neustadt-Weiden mit ihren Verbindungslehrern im Druckzentrum von Oberpfalz-Medien.

Rechte und Pflichten

Ihr engagiert euch - teils über das Schulische hinaus - für das Wohl eurer Schule. Schulrätin Elisabeth Junkawitsch

Junkawitsch erinnerte die SMVler an die besondere Rolle, die sie an ihren Schulen genießen: Dazu gehöre eine Portion Mut, vor allem aber die Fähigkeit der Kommunikation. Genau mit diesem Können gesegnet berichteten Landkreis-Schülersprecherin Despina Schreml und ihr Pendant aus der Stadt, Aisha Geyer, humorvoll und anschaulich von den Bezirksschülersprecherwahlen in Schloss Spindlhof bei Regenstauf. An zwei Tagen hatte man sich mit Kollegen aus der gesamten Oberpfalz getroffen - zum Austausch von Informationen, zum Kennenlernen und letztlich auch zur Wahl der Bezirksstellvertreter im Landesschülerrat.Während die Verbindungslehrer in reger Diskussion mit dem Beratungsrektor als auch der Schulrätin die aktuelle Lage der SMV im Landkreis sowie der Stadt erörterten, setzten sich die Schüler in Gruppen mit dem sogenannten Handbuch der SMV als Grundlage und Ideengeber für ihre Arbeit intensiv auseinander. Anschließend wurden die Ergebnisse im Plenum präsentiert.Ebenfalls auf dem Programm stand ein Kurzvortrag, in dem die wesentlichen Inhalte der SMV-Arbeit klargestellt wurden: Mitgestalten und Mitverantworten sind die Schlagwörter. Dazu gehört auch das Wissen um die Rechte, aber auch die Pflichten eines Schülersprechers. Abschließend informierten die Schülervertreter von den Aktivitäten an ihren Mittelschulen, was auf ein sehr großes Echo bei den Zuhörern traf, da man die eine oder andere Idee auch an der eigenen Institution realisieren kann.In einer Pause hatten Schüler und Lehrer natürlich auch das Druckzentrum besichtigt. Die Führung stieß auf großes Interesse. Die moderne Gestaltung und der technische Aufwand beeindruckten. Aber auch die Tatsache, wie die Zeitung entsteht und in welchem Umfang und welch kurzer Zeit sie produziert wird.