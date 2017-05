So viele Autotüren klackern in der Weigelstraße sonst nie. Vom Neuen Rathaus bis zum Elly-Heuss-Gymnasium ist die Straße vollgeparkt. Die Besucher inspizieren nach Herzenslust den Kofferraum oder überprüfen die Geräumigkeit der 165 ausgestellten Autos.

Ein älteres Ehepaar steht vor einem BMW X1 in Dunkelblau-metallic. "Es geht um den höheren Einstieg. Wir schauen uns nur solche Wagen an", sagt der Mann aus Etzenricht und spielt mit seinem Spazierstock. "Einstieg und Kofferraum müssen passen. Beim Rest kann man das Zubehör dazukaufen." Das Paar ist mit seinen Wünschen nicht alleine. Auf der 6. Weidener Automeile, präsentiert von Oberpfalz-Medien, interessieren sich die Kunden am Wochenende erneut für Wagen mit höheren Einstiegen.Bei allen wünschen sich die Kunden mehr Übersicht. Deshalb seien Rückfahrkameras gefragt, erklärt Verkäufer Markus Meßner von Franke Automobil. "Der Mensch glaubt nur, was er sieht." Auch Peugeot-Händler Heribert Neubert bestätigt den Trend. "Großes Thema ist natürlich ,Benzin oder Diesel'. Was macht man? Ich glaube, das ist nicht so heiß, wie es hochgespielt wird. So lange die E-Mobilität nicht so weit ist, ist Diesel weiterhin ein Thema."Thomas Binner vom Autohaus Raab macht bei dieser Messe die Erfahrung, dass viele Interessenten bereits sehr gut informiert sind. "Die haben gewusst, was sie wollen. Normalerweise wollen die einfach nur schauen."