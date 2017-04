Es sind die letzten Sekunden des Wettkampfes. Alle geben noch mal richtig Gas. Dann ertönt die Pfeife: Ende des Kreisentscheids Schwimmen B-Programm in der Realschulschwimmhalle.

Das sind die Siegerteams Wettkampfklasse III, Altersklasse 1, Mädchen: Sophie-Scholl-Realschule vor Realschule Neustadt.



Wettkampfklasse III, Altersklasse 1, Jungen: Realschule Neustadt vor Hans-Scholl-Realschule, Gymnasium Eschenbach und Wirtschaftsschule Weiden.



Wettkampfklasse III, Altersklasse 2: Mittelschule Weiherhammer.



Wettkampfklasse IV, Altersklasse 1, Mädchen: Sophie-Scholl 1, Sophie-Scholl 2, Realschule Neustadt.



Wettkampfklasse IV, Altersklasse 1, Jungen: Realschule Neustadt vor Gymnasium Eschenbach, Hans-Scholl-Realschule 2 und Hans-Scholl-Realschule 1.



Wettkampfklasse IV, Altersklasse 2, Mädchen: Mittelschule Vohenstrauß vor den Mittelschulen Weiherhammer und Altenstadt.



Wettkampfklasse IV, Altersklasse 2, Jungen: Mittelschule Vohenstrauß vor den Mittelschulen Weiherhammer und Altenstadt. (pamk)

(pamk) Alle Mittel- und weiterführenden Schulen des Landkreises Neustadt und der Stadt Weiden konnten dort mit einem Team antreten. Teilgenommen haben die Realschulen Hans- und Sophie-Scholl sowie Neustadt, die Mittelschulen Vohenstrauß, Weiherhammer und Altenstadt, das Gymnasium Eschenbach sowie die Wirtschaftsschule Weiden. Fast alle traten gleich mit mehreren Teams in den unterschiedlichen Disziplinen an. So viele Schwimmer wie noch nie gingen an den Start. Sponsor war die Sparkasse.Ursula Gietl-Wellert, stellvertretende Rektorin der Sophie-Scholl-Realschule und Obfrau für Schwimmen im Arbeitskreis Schulsport, lobte die Schüler für ihr Engagement und die Lehrer für ihre Arbeit. Letztere steckten viel Zeit in die Bildung der Mannschaften. Katrin Karagounis von der Sparkasse freute sich über "so viele sportbegeisterte Schüler". Sie hofft, dass "Schwimmen wieder an Bedeutung gewinnt".