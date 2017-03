"God dag!", schallt's neuerdings auf Schwedisch durch die Weidener Volkshochschule. Sofia Caulwell gibt Montag abends einen Anfängerkurs. Die Schwedin, die vier Jahre im UNO-Hauptquartier in New York gearbeitet hat, ist selbst so etwas wie die "Vereinten Nationen" auf zwei Beinen.

Sie ist aufgewachsen in Stockholm: der Papa Schwede, die Mutter Polin. Während ihrer Zeit bei den UN in New York lernte Sofia 2000 ihren Mann John kennen. Er steht im Dienst der US-Army - und schwupps findet sich eine polnische Schwedin mit amerikanischen Mann in der Oberpfalz wieder. Die Caulwells leben seit 2016 in Vilseck. Tochter Zoe vereint endgültig alles: Die Elfjährige hat die schwedisch-amerikanische Staatsbürgerschaft und einen deutschen Geburtsort.Vor gut zehn Jahren war die Familie schon einmal in Deutschland, in Hessen, stationiert. John war bei zwei Einsätzen mit dem Panzer im Irak-Krieg, Sofia lernte schon damals eifrig Deutsch. "Daheim sitzen ist nichts für mich." Tochter Zoe folgt ihrem Beispiel. Sie geht in Vilseck in die hiesige Grundschule.Bis 2018 bleiben die Caulwells in jedem Fall in Vilseck. Aber auch dann liebäugelt die Familie damit, sich dauerhaft in Europa niederzulassen. Nichts gegen Amerika: "Ich würde jedem raten, der die Chance hat, dort für eine Zeit zu leben." Sie zieht es aber heim auf den Kontinent: "Deutschland und Schweden sind in vielen Dingen so gut geordnet." John hat sich bei er Army zum Juristen weitergebildet. Es wird sich zeigen, wohin der Weg führt. "Bei uns ist vieles Zufall."Zufall war, dass ihr Vater, ein schwedischer Ingenieur, eine polnische Frau kennenlernte. Er errichtete für seine Firma im "Kalten Krieg" Trockendocks in Polen - ihre Eltern vermieteten Zimmer. Zufall war Sofias Job bei den United Nations in New York. Sie hatte in den 90ern als Touristin an einer Führung teilgenommen, als hinterher der Guide sagte: "Wir suchen Fremdenführer." Sofia bewarb sich. Drei Tage vor ihrem Heimflug hatte die junge Schwedin die Zusage der UN in der Tasche. Sie blieb vier Jahre. Eine besondere Landsfrau traf sie mehrfach: Kronprinzessin Viktoria.Zufall war auch das Kennenlernen mit Mann John auf einem Bahnsteig in Philadelphia. Der gemeinsame Lebensweg führte die Familie quer durch die Vereinigten Staaten. Die Caulwells waren in Indiana, Missouri und am Ende in Alaska stationiert. "Am schwersten war Missouri. Da war überhaupt nichts." Umso mehr beeindruckte Anchorage in Alaska: "Die Natur ist unglaublich." Gleichzeitig ist Anchorage eine 300 000-Einwohner-Stadt mit Großstadtflair. Und: "Alaska ist ein bisschen wie Schweden: Lachse, Preißelbeeren, Elche auf der Straße."