Bei strahlendem Sonnenschein zogen am Sonntag 54 Erstkommunikanten der Pfarreiengemeinschaft St. Elisabeth und Maria Waldrast in die Elisabethkirche ein. Die Kinder waren von Gemeindereferentin Waltraud Dobmann (links) und Tischmüttern und -vätern auf ihren großen Tag vorbereitet worden. Die Kinder- und Jugendschola mit Kirchenmusikdirektor Alfred Kreuzer umrahmte den Gottesdienst. Für den Empfang ihrer ersten Kommunion umringten die Kinder den Altar. Am Nachmittag kamen die Erstkommunikanten zur Andacht noch einmal zusammen. Nächste Woche geht es zum Ausflug auf die Falknerei Rosenburg und in das Kloster Weltenburg. Bild: R. Kreuzer