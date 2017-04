Der Tod kostet nicht nur das Leben, sondern auch viel Geld. Fehlt es, bezahlt das Sozialamt die Beerdigung. Ein Sterbehemd bekommt der Tote, Luxus aber nicht.

Sozialgräber nehmen zu

Angehörige müssen zahlen

Nur das Nötigste Das Sozialamt übernimmt die für die Beerdigung absolut notwendigen Kosten. Dazu gehören bei einer Feuerbestattung:



Die Todesbescheinigung und die hygienische Versorgung des Toten durch das Leichenpflegepersonal.



Ein Sterbehemd, der einfachste Sarg und die einfachste Sarg-Innenauskleidung.



Träger für die Überführung ins Krematorium, das Krematorium selbst und eine Aschenkapsel.



Grabarbeiten, Steinmetz, Verwaltungskosten des Bestatters und die Friedhofsverwaltung.



Kirchliche Beisetzung mit Trägern und Pfarrer.



Nicht übernommen werden Todesanzeige, Sterbebilder, Gottesdienst vor der Beisetzung, besondere Musik und eine besondere Urne. (dko)

Werk der Barmherzigkeit

Der Waldfriedhof im Weidener Westen wirkt, als gehöre er nicht zu dieser Welt. Nach Osten abgegrenzt von der A93 und eingeschlossen von Stadtbach und Wohngebieten befremdet der naturbelassene Ort mit seinen dicht stehenden Waldkiefern, den vereinzelten armdicken Birken, der Granitmauer und dem schmiedeeisernen Tor. Nur etwas Abseits des Lärms der Autobahn und der Stadt zwitschern die Vögel von den Bäumen. Keiner kommt zufällig hier her. Die Leute durchschreiten das Eingangstor, um ihre Angehörigen zu besuchen, oder ihre Toten zu begraben. Der Waldfriedhof ist ein Ort für alle. Auch für die Ärmsten der Armen.Innerhalb der vergangenen zehn Jahre stieg die Zahl der Sozialbestattungen in Deutschland stark an: Laut Recherche des MDR-Magazins "Exakt" hatten im Jahr 2006 noch 13.800 Menschen Zuschüsse für die Bestattung eines Verstorbenen erhalten. Bis zum Jahr 2015 erhöhte sich die Zahl auf 23.300. Die Kosten stiegen von 41 auf 62 Millionen Euro.Die Oberpfalz ist von dieser Entwicklung unterschiedlich stark betroffen. In Amberg sind laut Pressestelle die Kosten für Sozialbestattungen konstant: Durchschnittlich 43.000 Euro wendet die Stadt seit 2009 jährlich auf. Weiden muss dagegen jedes Jahr etwas mehr Ausgaben einplanen: Bis zum Jahr 2015 stiegen die Kosten für Sozialbestattungen laut Auskunft der Pressestelle von 23.000 Euro (2006) auf 39.000 Euro.Beide Städte übernehmen durchschnittlich 2500 Euro für eine Beerdigung. Damit wird nur das Nötigste bezahlt (Infokasten ), laut Auskunft eines Bestatters lässt sich damit aber durchaus eine würdige Beerdigung gestalten, wenn beispielsweise mehr Blumenschmuck verwendet wird.Beim Spaziergang an den Gräberreihen des Waldfriedhofs vorbei gelangt man in der Mitte des Friedhofs zu den Sozialgräbern. Einfache Holzkreuze reihen sich dort aneinander. Manche sind sogar nur aus Aluminium. Einige tragen keine Aufschrift. Die Gräber sind von Efeu oder Zwergmispel überwuchert. Viele haben aber überhaupt keine Beete. Die Kreuze stecken in der Erde, den Ort des Begräbnisses ziert gemähte Wiese. Bei einer Sozialbestattung kann es schon einmal vorkommen, dass Sargträger, Bestatter und Pfarrer den Verstorbenen alleine beerdigen.Eine solche Bestattung bleibt die Ausnahme. Keine zwei Dutzend Mal im Jahr übernimmt das Sozialamt in Amberg oder Weiden die Kosten. Bei einem Todesfall im Seniorenheim springt häufig der Bezirk ein.Die Ämter werden immer versuchen, die bestattungspflichtigen Angehörigen mit der Beerdigung zu beauftragen und entstandene Auslagen einfordern. Das gilt auch, wenn die Hinterbliebenen zu dem Verstorbenen ein zerrüttetes Verhältnis hatten. Bis geklärt ist, wer für die Kosten aufkommt, können Jahre vergehen. Für die an der Bestattung beteiligten Unternehmen ist das ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko.20 Jahre wirkte Pfarrer Helmut Süß in der Pfarrei St. Antonius in Kümmersbruck bei Amberg. Im Jahr 2012 ging er in den Ruhestand und ist weiterhin als Seelsorger in Eschenbach aktiv. Die Oberpfalz-Medien sprachen mit Süß über seine Erfahrungen bei der Bestattung der Ärmsten.Helmut Süß: Ich spreche aus meiner Erfahrung in Kümmersbruck. Es kommt immer wieder vor, dass jemand stirbt, und es sind keine Angehörigen mehr da, es ist nichts da. Eine kirchliche Beerdigung wird es immer geben. Das hat mit Geld nichts zu tun. Ich spreche vom Gottesdienst und vom Ritus der Beerdigung. Da wird man die Gebühren ohne weiteres erlassen.Die Sozialämter sind ja damit befasst. Die wählen natürlich die günstigste Variante. Das heißt oft, anonyme Urnenbeisetzung.Ohne Grabplatz gibt es eine anonyme Bestattung. Das heißt, dass jemand bestattet wird unter einer Rasenfläche und keinerlei Gedenkzeichen dort sind. Das ist eine Form, die leider immer mehr Anwendung findet. Die Kirche kann das nicht gutheißen. Die Menschenwürde geht ja weiter ins ewige Leben hinein.Wir haben in Kümmersbruck ein eigenes Grab geschaffen, dass für solche Sozialfälle vorgesehen ist. Das war ein Doppelgrab, sogar in der Mitte des Friedhofs. Ich habe gesagt, es soll keine anonyme Beerdigung geben, nur weil kein Geld da ist. Der Name wurde in die Grabfläche eingefügt, so dass das Gedenken in der Gemeinde durchaus sichtbar oder möglich war. Wie es bei anderen Friedhöfen ist, weiß ich nicht.Wir hatten es so gehalten, dass ich die Gemeinde in den Gottesdiensten zuvor darauf angesprochen habe: "Vermutlich ist bei der Begräbnisfeier niemand da, es wäre schön, wenn ein paar teilnehmen könnten." Tote begraben ist ein Werk der Barmherzigkeit. Das ist ja kein heroischer Akt, es gehört zu den christlichen Grundsätzen. Es ist ein Zeichen der Gemeinde: Es geht um würdige Bestattung. Das ist für die Friedhofsbesucher eine Ermutigung, wenn sie sehen, es geht auch ohne Geld.