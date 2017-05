2017, das Super-Wahljahr: Neben mehreren Landtagswahlen und der Bundestagswahl findet heuer auch die Sozialwahl statt. 51 Millionen Menschen dürfen, unabhängig von ihrer Nationalität, daran teilnehmen. Doch kaum jemand weiß, worum es genau geht.

Sozialwahl 2017 Sozialwahlen finden in der Bundesrepublik Deutschland seit 1953 alle sechs Jahre statt. Das Motto der Sozialwahl 2017 lautet "für Rente und Gesundheit". Die Wahlbeteiligung ist traditionell gering und betrug zuletzt um die 30 Prozent.



Die Sozialwahl ist eine Listenwahl. Das heißt, man kann keine einzelnen Kandidaten wählen, sondern sich nur für eine Liste entscheiden. Es handelt sich außerdem um eine reine Briefwahl. Die Wähler erhalten ihre Unterlagen per Post bis zum 11. Mai zugestellt. Sie können dann sofort wählen. Die Frist endet mit dem 31. Mai 2017. An diesem Tag müssen die Wahlunterlagen den Versicherungsträgern vorliegen. Es gilt dabei der Tag des Posteingangs.



Für Mitglieder der Barmer findet heuer ein späterer Wahltermin statt. Ihnen werden Anfang September 2017 die Wahlunterlagen zugestellt.



Weiden/Regensburg. Seit 25. April werden die Wahlunterlagen verschickt. Zumindest jeder Bürger, der Mitglied der Deutschen Rentenversicherung ist, wird also bald ein entsprechendes Kuvert in den Händen halten. Tatsächlich sind die Sozialwahlen die drittgrößten Wahlen, die in der Bundesrepublik abgehalten werden.Trotzdem ist die Verunsicherung groß: Wer oder was wird überhaupt gewählt? Einer, der es wissen muss, ist Christian Dietl aus Regensburg, DGB-Regionalgeschäftsführer Oberpfalz und Verwaltungsratsmitglied der AOK Bayern auf Arbeitnehmerseite. "Es geht um die Selbstverwaltung der sozialen Sicherungssysteme", erläutert der Gewerkschaftsfunktionär. Dazu zählen die Renten-, Kranken- und Unfallkassen.Innerhalb der gesetzlichen Spielräume kann zum Beispiel jede einzelne Krankenkasse selbst entscheiden, welche Leistungen sie ihren Mitgliedern anbietet. Darüber befindet ein jeweils 30-köpfiges Gremium. In diesem Verwaltungsrat sitzen jeweils zur Hälfte Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. "Beide zahlen ja Beiträge in die Versicherung ein", sagt Dietl.Und hier kommen nun die Sozialwahlen ins Spiel - denn darüber hat der Versicherte die Möglichkeit, auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrates Einfluss zu nehmen. Er kann hierfür zwischen bestimmten Listen wählen. Zumindest theoretisch - praktisch nämlich dürfen nur Versicherte und Rentner der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie der Deutschen Rentenversicherung Saarland und Mitglieder der Barmer, Techniker Krankenkasse, DAK-Gesundheit, KKH und hkk frei entscheiden.Alle anderen Renten- und Krankenkassen nämlich halten sogenannte Friedenswahlen ab. Das heißt: Es gibt jeweils nur ein einzige Liste auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. "Das spart einen Wahlgang", sagt Dietl. Hier setzt nun aber auch die Kritik an den Sozialwahlen an - sie seien schlichtweg undemokratisch, monieren viele. Nicht so Gewerkschafter Dietl. "Ich finde die Friedenswahl besser", sagt er, "schon wenn man bedenkt, dass die Urwahl Millionen kostet".Außerdem sei bei den freien Wahlen "letztlich keine Sozialmächtigkeit der Gruppierungen, die kandidieren, gegeben", sagt Dietl. Damit meint er: Antreten und damit gewählt werden kann jede Liste, die mindestens 2000 Unterstützer-Unterschriften gesammelt hat - unabhängig davon, was für Interessen sie vertritt. "Am Ende fallen dann Gewerkschaften mit Millionen Mitgliedern hinten runter und es kommt eine Gruppierung zum Zug, über die niemand genau weiß, wen oder was sie vertritt."Doch auch die Kandidaten der Listen großer "Mitspieler" wie der Gewerkschaften kennt der wahlberechtigte Bürger nicht im Einzelnen. "Natürlich kommen die 15 Mitglieder im Verwaltungsrat aus der ganzen Republik", gibt Dietl zu. "Aber man kann ja nicht vorgehen wie bei den Bundestagswahlen." Schließlich hätten die Sozialwahlen auch "bei Weitem nicht den Stellenwert wie ein politisches Mandat". Weniger Macht bedeute aber auch weniger Aufwand.Warum sollte der Bürger dann trotzdem wählen? Dazu hat DGB-Mann Dietl eine klare Meinung. "Auch wenn die Spielräume in der Selbstverwaltung ziemlich reglementiert sind - wir dürfen nicht der Politik allein das Feld überlassen", sagt er. Wer sein Wahlrecht nicht in Anspruch nehme, könne auch nichts mitgestalten.