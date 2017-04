Oldrich Z. und seine zwei Freunde haben gute Karten, als dümmste Bankräuber in die Geschichte des Landgerichtsbezirks einzugehen. Als das Trio aus Ostböhmen zum ersten Mal die Tännesberger Sparkasse überfallen will, ist geschlossen. Im Überwachungsvideo sieht man maskierte Männer gegen den Rollo im Vorraum laufen. Drei Tage später erbeuten sie tatsächlich 7200 Euro. Als sie die Scheine in einen Beutel stopfen wollen, fällt alles runter. Oldrich Z. muss seine Pistole ablegen, um das Geld wieder einzusammeln.

Auf dem Weg zum Auto verlieren die Tschechen einen Fünfer. Im Fluchtwagen wartet der dritte Komplize mit angeschalteter Warnblinkanlage. Allein das sorgt in Tännesberg für so viel Aufsehen, dass sich ein Ehepaar schon die Nummer notiert. Am Ende bringen die Bankräuber gleich noch die Kripo auf die richtige Spur: Sie entsorgen Kleidung, Waffe und eine Tüte mit tschechischem Aufdruck im nahen Wald.Seit Mittwoch muss sich Oldrich Z. wegen räuberischer Erpressung vor dem Landgericht Weiden verantworten. Der 35-Jährige ist ein Taugenichts, wie er im Buche steht. In seinem Heimatlandkreis Königgrätz stand er schon neun Mal vor Gericht. Seit 1998 war er jedes Jahr in Haft, außer 2001 und 2005. Es ist fast verwunderlich, wie es ihm gelungen ist, in den Zwischenräumen so viele Straftaten unterzubringen. Plus zwei Lebensgefährtinnen und ein uneheliches Kind (4). Es dauert fast ein Stunde, bis die Richter Walter Leupold und Dr. Marco Heß vorgelesen haben, was er in den letzten 20 Jahren verbockt hat. Zuletzt brach er in einem tschechischen Naherholungsgebiet 46 Wochenendhäuser auf. Er stahl alles, was da war: Dampfbügeleisen, Axt, Gin, Duschgel, Kekse.Ein Gutes hat er: Er war immer geständig. Bei seiner Festnahme in Tschechien wegen anderer Delikte erzählte er vom Banküberfall in "einem deutschen Städtchen". Zum Beweis zog er die Quittung einer Wechselstube hervor, in der er seinen Anteil in Kronen umgetauscht hatte. Seine umfangreiche Aufklärungshilfe wird honoriert. Das Gericht stellt nach einem Verständigungsgespräch mit Verteidiger Bernhard Piehler Haft 5,5 bis 6,5 Jahre Haft in Aussicht.Verblüffend gut haben die Opfer den Überfall weggesteckt. Eine Kundin (71) sprach am Morgen des 4. September 2015 am verglasten Schalter mit einer Bankkauffrau (49). Die Kollegin (56) stand etwas abseits am Drucker. Die 49-Jährige sah den Skoda vor die Filiale brausen: "mit Affenzahn". Und schon kamen die Maskierten gestürmt. Einer schrie: "Geld!" So richtig ernst nahmen die Damen die "Kasperln" mit den bunten Halstüchern nicht, obwohl sie Oldrichs Waffe durchaus - und richtigerweise - für echt hielten. Funktioniert hätte sie trotzdem nicht: Eine Patrone war verklemmt. Die Reizgaspistole des Komplizen sah dagegen "eher plastikmäßig aus".Die Kolleginnen beeilten sich nicht sonderlich mit der Geldübergabe. Erst als Oldrich Z. den Lauf unter dem Schlitz durchhielt, holte die 49-Jährige 7230 Euro aus der Handkasse. Am Schalter lagen weitere 5000 Euro für einen Kunden. "Die habe ich ihm nicht gegeben." Hektisch stopften die Männer das Geld in einen Schlafsackbeutel. "Die haben sich total ungeschickt angestellt. Dann war der ganze Spuk vorbei."Die Kundin erinnerte sich an Osteuropäer, die ihr drei Tage zuvor im Ort aufgefallen waren. Daraufhin wurden die Überwachungsvideos gecheckt. "Man sollt' halt vielleicht die Öffnungszeiten lesen", kommentiert die Bankkauffrau. Cool reagierte auch ihre Kollegin (56). Als die Täter auf Tauchstation gingen, um das Geld einzusammeln, löste sie Alarm aus. Selbst die Kundin, Hausfrau (71), ließ sich trotz unmittelbaren Kontakts wenig beeindrucken: "Ich war ganz ruhig und hab' mir gedacht: Des Schauspiel schaust dir jetzt an."