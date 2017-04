Auf große Reise ging SPD-Stadtrat a. D. Helmut Ruhland mit seiner Frau Franziska an seinem 80. Geburtstag. Am 10. April feierte er bei einer Schiffskreuzfahrt (von Venedig nach Griechenland) seinen runden Geburtstag.

Wieder daheim ging es bei mehreren Feiern rund. Ruhland gratulierten zahlreiche Freunden, politische Weggefährten, Vereinsdelegierte und ehemalige Lokführer-Kollegen. Am Wochenende feierte Ruhland bei einer Familienfeier im "Roten Ochsen" in Schirmitz mit der großen Verwandtschaft: den Cousinen, Enkeln Klaus und Marc , Tochter Andrea . Glückwünsche überbrachten dabei auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Fraktionsvorsitzender Roland Richter.In den 24 Jahren als Stadtrat hat der Jubilar lange Zeit mit Richter als Fraktionsvorsitzendem zusammengearbeitet. Seggewiß freute sich in seinen Glückwünschen, dass die SPD zur Großfamilie zähle. "Der Jubilar erinnert mich immer, dass er schon länger in der SPD ist, als ich alt bin", scherzte der Oberbürgermeister. "Du bist Sozialdemokrat, Eisenbahner und Gewerkschaftler durch und durch. Du lebst das", dankte Seggewiß. Zuletzt trat Ruhland im Förderverein für den Erhalt der Lokomotive im AW-Gelände ein. Seggewiß: "Du hältst die Eisenbahntradition oben."Die CSU gratulierte am Samstag Stadträtin a. D. Luise Lukas in Tröglersricht zum 85. Geburtstag. Ortsvorsitzender Hans Forster dankte für fast 45 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband und überbrachte die Geburtstagswünsche. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch gratulierte gemeinsam mit stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Alois Lukas . Pausch würdigte die großen Verdienste der Jubilarin, die seit 1990 das Bundesverdienstkreuz am Bande trägt.In ihrer fast 20-jährigen Zeit im Weidener Stadtrat habe sich die Jubilarin in vorbildlicher Art und Weise für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingesetzt. Sie war Mitglied im Werkausschuss, im Krankenhausausschuss und Sprecherin der CSU-Fraktion im Ausschuss für soziale Fragen.Besonders stark gemacht habe sie sich stets für die Belange die "kleinen Leute". Für sie habe sie immer ein großes und offenes Herz gezeigt. "Ihr sensibles Gespür für soziale Themen ist beispielhaft." Forster würdigte das Wirken von Luise Lukas in der Frauenunion, als Ortsbäuerin Weiden-Nord-Ost und Einsatzleiterin der Dorfhelferinnen.