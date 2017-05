21 Jahre diente er im Stadtrat, war Fraktionschef und zweimal OB-Kandidat. Reinhard Hese ist eine "Hausnummer der Weidener SPD, einer der großen Kommunalpolitiker der Genossen", betont Roland Richter. Und dennoch ist jetzt Schluss.

Die SPD-Fraktion verabschiedet ihren 69-jährigen Parteisoldat. Die Genossen würdigten bei der Abschiedsfeier den pensionierten Studiendirektor, der die Wahl von Kurt Seggewiß zum Oberbürgermeister als den Höhepunkt seiner Stadtratsarbeit sieht. "Das war Happyness hoch Hundert."Die WAA formte den Physiker zum politischen Menschen, der seine Heimat bei der SPD fand. Er prägte den neuen Stil der SPD-Stadtratsarbeit, ließ über die Diskussionen und Beschlüsse der Fraktion Buch führen, teilte die Verantwortung und band dabei schnell die jüngeren Stadträte ein, berichtete Fraktionschef Richter, der selbst durch diese "sehr strukturierte Hesesche Schule" ging.Gerade als zweimaliger OB-Kandidat habe Hese lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen. "Du bist aufgestanden, bist dabeigeblieben und hast weitergemacht. Deine Expertisen waren für die Fraktion lebenswichtig. Kommunalpolitik ist nicht nur Spaß. Da ist auch viel Bitterkeit dabei. Manches, wie die vielen Gespräche, zum Beispiel um die Windenergie, ist für die Katz'. Du hinterlässt einen geordneten Hof. Wir werden Dich vermissen.""Mein größter Fehler war meine Ungeduld", gestand Hese, dem die Fraktionsmitglieder - wie schon die Stadträte bei seiner Verabschiedung im Plenum - mehrmals stehend applaudierten. Die Demokratie so Hese, sei kein Geschenk. "Da ist nichts selbstverständlich. Stoppt jede antidemokratische Bestrebung ", forderte er die Fraktionsmitglieder auf. Zugleich versicherte er, dass er in den 21 Jahren nie mit Widerwillen in die Fraktionssitzung gegangen sei. "Es spricht für Euch, dass Ihr mich so lange ertragen habt. Diese Feier freut mich ohne Ende."