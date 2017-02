Fast sechs Jahre lang leitete Schulrat Johann Hilburger als Vorsitzender für den Bereich Schule den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft der nördlichen Oberpfalz. Im letzten Jahr wechselte Hilburger zur Bezirksregierung nach Regensburg.

Der Vorsitzende für den Bereich Wirtschaft, Jürgen Spickenreuther, verabschiedete Hilburger: "Du hast die Türen zu den Schulen für den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft weit aufgemacht." Und fügte an: "Regensburg holt immer die Besten.""Ich habe die Zusammenarbeit in diesem Gremium immer sehr geschätzt und die Arbeit mit Jürgen Spickenreuther als persönliche Bereicherung erlebt", sagte Hilburger. Zu seiner Nachfolger wurde Schulrätin Elisabeth Junkawitsch einstimmig gewählt. Spontan übernahm sie auch die Sitzungsleitung. Die Sitzung fand in den Räumen der Sparkasse Oberpfalz-Nord in Weiden statt. Bereichsleiter Alexander Brittinger begrüßte die Teilnehmer. Zukunftscoachin Roswitha Ruidisch kündigte das Schulprojekt "Web-Hygiene" von der Stadt Weiden für 27. bis 29. März an. Christian Frey, Bildungskoordinator im Landkreis Neustadt/WN, stellte sich den Arbeitskreismitgliedern vor.