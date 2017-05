Seit Herbst hatten sich zehn Mädchen und neun Buben der Pfarrei St. Konrad auf den Tag ihrer feierlichen Erstkommunion vorbereitet. In der Schule, im Gottesdienst und in Tischgruppen kamen sie Schritt für Schritt dem Geheimnis der heiligen Eucharistie näher. In diesem Jahr stand die Vorbereitung unter dem Thema "Mit Jesus in einem Boot". Beim Erstkommuniongottesdienst stand deshalb vor dem Ambo ein Boot, in dem die Kommunionkinder - symbolisiert durch kleine Figuren mit Fotos - Platz genommen hatten.

Das Evangelium erzählte von der Stillung des Sturmes, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs war. Daran anknüpfend erklärte Dekan Lukas den Kindern, dass Jesus sie bei ihrer Taufe in sein Boot geholt hätte. Sie müssten also nicht einsam auf dem großen See der Welt schwimmen, sondern hätten Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Dieser Gedanke mache Mut, somit sei die Erstkommunion ein Mut-Mach-Fest. Der Gottesdienst, den die Kinder mitgestalteten, wurde von Angela Sauer an der Orgel, einer Bläsergruppe und von Gemeindereferent Andreas Scheidler mit der Gitarre mitreißend gestaltet.