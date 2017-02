Staatsanwalt Christian Härtl erinnert an den Sommer 2015. Budapest überfüllt mit Flüchtlingen, die dort nicht bleiben wollen. "Die Angeklagten beschlossen, aus dieser Situation Geld zu machen." Und zwar maximal. Jeder, den sie mehr auf ihren Laster "stopften", brachte 1000 Euro.

Zeuge: Hammerweg-Täter

Es ging nur darum, aus der Not der Flüchtlinge Profit zu schlagen. Staatsanwalt Christian Härtl

Bei 2 78 nachgewiesenen Geschleusten summieren sich die Einnahmen auf 278.000 Euro. Den Löwenanteil (400 pro Flüchtling) strichen die älteren Angeklagten ein: ein 52-Jähriger und ein 50-jähriger Ungar, letzterer Spediteur. Die alten Freunde hatten den Plan geschmiedet. Als Fahrer heuerten sie mangels Lkw-Führerschein den jüngsten Angeklagten an. Der 40-Jährige ist ein gescheiterter Springreiter aus einer ungarischen Pferdezucht-Hochburg, der seine Trinkerei mit Gelegenheitsjobs finanzierte. Er bekam pro Tour 1000 Euro. Vier sind nachgewiesen.50 Euro pro Mann kassierte ein befreundeter Pakistani (31), der in ungarischen Lagern die Kundschaft ansprach: Pakistani, Afghanen, Syrer und Iraker. Er verdiente damit locker 14.000 Euro. Härtl: "Es war zu dieser Zeit kein Problem, in kürzester Zeit einen Lkw voll zu kriegen." Der Pakistani, inzwischen in Haft, führte die Gruppen in einen Außenbezirk. Dort wartete der Laster. Für 1000 Euro bekam jeder Passagier 0,18 bis 0,25 Quadratmeter auf der Ladefläche.Eine tschechische Polizeibeamtin beschrieb den Anblick, als der Lkw am 31. Juli 2015 bei der Ausfahrt Stribro gestoppt wurde: "Da waren Babys dabei. Kleinkinder. Eine sehr, sehr alte Frau." Insgesamt drängten sich auf 6 mal 2,40 Metern 76 Menschen. "Einige konnten im Schneidersitz sitzen: die alten Leute und die mit den Kindern." Die Beplankung des Lasters war unvollständig, bot keinen Schutz vor dem Herausfallen.Die Fahrt dauerte zehn Stunden, dokumentiert durch Mautaufzeichnungen. Pausen wurden nicht gemacht. Härtl nennt das "ohne Zweifel lebensgefährlich und menschenunwürdig". Er fordert acht Jahre für den nicht geständigen 52-Jährigen, den er als Chef ansieht. Für den 50-Jährigen 3,5 Jahre, für den Fahrer 3 Jahre wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens. Für letztere so wenig, weil die beiden vom Bezirksgericht Pilsen bereits zu je drei Jahren Haft verurteilt wurden. Deutschland könnte sie nach der Verbüßung der deutschen Strafe zwar nicht nach Tschechien ausliefern. "Aber sie müssen mit einem Risiko leben."Fünf statt acht Jahre forderte Anwalt Matthias Haberl für den 52-Jährigen. "Er war nicht die große Nummer. Alle anderen spielen ihre Rolle runter. Sie machen sich kleiner, als sie sind." Für Haberl ist der "glaubwürdigste" Zeuge für die Rollenverteilung ein Mithäftling: einer der Hammerweg-Räuber. Der Tscheche hatte sich im Lauf der Zeit mit zwei der Schleusern die Zelle geteilt. Er hat ausgesagt, dass sich der 50-Jährige als alleiniger Organisator bezeichnet habe.Den 50-Jährigen wiederum vertritt Anwalt Willibald Bayer: Dieser habe nur aus "falsch verstandener Freundschaft" mitgemacht. "Er hat das auf die leichte Schulter genommen. Ihm war nicht bewusst, auf was er sich da einlässt." Die Kooperation mit der Polizei sei hoch anzurechnen. Verteidiger Franz Schlama gab auch zu Bedenken, dass es im Sommer 2015 noch notwendig war, sich schleusen zu lassen: "Am 3. September waren dann die Grenzen offen und jeder konnte sich - auch ohne Schleuser - auf den Weg machen." Er bat um eine Therapie für seinen alkoholkranken 40-jährigen Mandanten.Das "letzte Wort" des 40-jährigen Ex-Springreiters fiel dann etwas ausufernd aus. Er zog alle Register: der kleine Sohn (6) brauche einen Vater, er habe eine kranke Freundin und betagte Eltern, sei alkohol- und drogensüchtig. Und in der zehnmonatigen Haft in Tschechien von Wärtern "brutal verprügelt" worden. "Ich bereue die Taten sehr. Aber ich habe das Gefühl, dass ich schon genug gebüßt habe."Das entscheidet am Dienstag, 7. Februar, 10 Uhr, die 1. Große Strafkammer mit den Richtern Walter Leupold und Dr. Marco Heß sowie die beiden Schöffen.