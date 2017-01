Seggewiß zeigte die vielfältigen Funktionen auf, in denen sich Wimmer beim Roten Kreuz eingebracht hat. Im Laufe der Jahre absolvierte er die Ausbildung für den Sanitätsdienst, als Rettungsdiensthelfer, Gruppenführer und Einsatzleiter. Rettungsdienst, Krankentransport und Sanitätsdienst waren letztlich auch die Bereiche, in denen sich der Ehrenamtliche besonders engagierte, aber auch bei der Schnelleinsatzgruppe Weiden, die bei sogenannten Großschadensereignissen zu Hilfe gerufen wird.Dabei brachte Wimmer, wie Seggewiß hervorhob, "seine Führungskompetenzen viele Jahre als stellvertretender Kolonnenführer oder als Gruppenführer der Schnelleinsatzgruppen in die Bereitschaft Weiden ein". Bis heute sei der 60-Jährige ein guter Ansprechpartner für die Aufgaben im Roten Kreuz."Das BRK hat mir drei historische Einsätze beschert", sagte Wimmer. Er tat als BRK'ler Dienst bei den WAA-Protesten in Wackersdorf und bei der Versorgung der ersten DDR-Flüchtlinge, die noch über Ungarn und Österreich ins Weidener Camp Pitman kamen. Als dritten historischen Einsatz wertete er schmunzelnd die aktuelle Auszeichnung. Übrigens nicht die erste, die Wimmer erhielt: Er ist bereits Träger der Silbernen BRK-Ehrennadel und des Staatsehrenzeichens in Silber."Sie sind ein großartiges Mitglied unserer Gesellschaft. Sie haben eine Vorbildfunktion gegenüber den Bürgern der Stadt und des Landkreises eingenommen." Fred Lehner nutzte einen seiner "letzten Auftritte als stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Weiden-Neustadt" für diese Laudatio auf Manfred Wimmer. Auch BRK-Direktor Franz Rath und stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter Sandro Galitzdörfer gratulierten zu der goldenen Auszeichnung.