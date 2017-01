In der jüngsten Sitzung des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses wurden Karl Schätzler und Markus Pausch als neue Feldgeschworene bestellt. Sie ersetzen die aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Feldgeschworenen Anton Wild und Hans Mühlbauer im Bezirk Weiden.

Die Verpflichtung dieser neuen Feldgeschworenen fand diese Woche im Amt für öffentliche Ordnung statt, mit einem Eid auf gewissenhafte und unparteiische Erfüllung der Amtspflicht. Da die Feldgeschworenen auf Lebenszeit verpflichtet werden, können sie deshalb ihr Amt auch nur in ganz besonderen Ausnahmefällen niederlegen.Seit jeher ist es üblich, die Abmarkung (Sicherung der Grundstücksgrenzen) besonders ausgewählten, alteingesessenen Gemeindebürgern anzuvertrauen. Abmarkungen vorzunehmen und über Grenzsteine zu wachen wurde nicht den Behörden, sondern diesen ausgewählten Bürgern übertragen. Sie wissen über die örtlichen Verhältnisse in ihrer Gemeinde genau Bescheid, genießen ein besonderes Vertrauen ihrer Mitbürger und arbeiten vertrauensvoll mit der staatlichen Vermessungsbehörde zusammen.Durch die Bestellung auf Lebenszeit genießen die Feldgeschworenen oder "Siebener" ein hohes Ansehen. Dazu trägt auch das "Siebenergeheimnis" bei, jene geheimen, immer nur mündlich den Nachfolgern weitergegebenen Zeichen. Anhand dieser Zeichen kann der Eingeweihte erkennen, ob ein Grenzstein von einem Unbefugten ausgegraben und an anderer Stelle gesetzt wurde.